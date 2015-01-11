Более 130 озерчан приняли участие в «Географическом диктанте»

В России наметилась интересная тенденция последних лет: по всей стране активно проходят самые различные диктанты! Это и «Тотальный диктант», и «Исторический», и «Экономический», а теперь ещё и «Географический», который прошёл накануне в Озёрске на площадках Центральной городской библиотеки и школы № 36.

Проект, проводимый по инициативе Президента Владимира Путина и при поддержке Российского географического общества, в этом году получил статус международного: свои знания в области географии проверяли жители Австралии, Азербайджана, Аргентины, Армении, Великобритании и многих, многих других.

Продолжительность диктанта составила 45 минут. За это время нужно было ответить на самые разнообразные вопросы и, как отметила Заведующая Отделом искусств Городской бибилиотеки Наталья Колянова, вопросы были повышенной степени сложности, не из школьной программы, на знание географических названий и терминов, на определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений, а также на проверку умений работать с картами.

Вопросы были озвучены известными медийными личностями: Игорем Кирилловым, Дмитрием Губерниевым и Сергеем Чонишвили. Интересно, что в самой библиотеке диктант писали 26 человек, в школе же был аншлаг: более 100 участников - учащихся школ. Самый младший участник учится в 7 классе, самой же взрослой исполнилось 86 лет.

Почему же подобные проекты стали такими популярными в последнее время? По словам Натальи Коляновой, люди пресытились ленивым просмотром телевизионных передач, затем и интернетом, подчас бесцельно пролистывая информационные ленты. Снова стали интересны спорт, театры, библиотеки, а также получение новых знаний.

Кстати говоря, совсем скоро - в феврале, в озёрской Городской библиотеке откроются бесплатные курсы повышения грамотности. История появления этой идеи такова: нынешний руководитель ПО "Маяк" Михаил Похлебаев когда-то возглавлял "Приборостроительный завод" в г.Трёхгорный и был в немалой степени удручён ошибками, которые допускали подчинённые при написании, например, того или иного заявления. Работники библиотеки Трёхгорного решили запустить образовательные курсы, тем самым повысив уровень грамотности среди работников ФГУП "ПСЗ". Их озёрским коллегам так понравилась эта идея, что решено было её позаимствовать, добавив ещё и курсы "Культура речи", "Культура делового письма". Кроме того, в следующем году всех желающих Центральная городская библиотека приглашает попробовать свои силы в ставшем уже традиционным "Тотальном диктанте".

Александра Лебедева

Фото http://www.ozerskadm.ru