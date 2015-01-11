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| Новости » Наука и образование

Чему должны учить университеты ХХI века

В ближайшие годы профессии турагента, переводчика, библиотекаря, курьера, почтальона и даже токаря и фрезеровщика могут вовсе исчезнуть.

Обучение все чаще будет идти по Интернету, переучиваться придется каждые два года, а слово работодателей станет решающим на выпускных экзаменах в вузах.

По данным опроса ВЦИОМ, сегодня 47 процентов россиян считают, что выпускникам вузов все сложнее найти работу по той специальности, которую они получили: нет мест или выпускники не соответствуют требованиям.

91 процент работодателей уверены, что у студентов слишком мало практических умений. Это признают и сами выпускники: 56 процентов согласны с тем, что практики им остро не хватает. Как подготовить к новым требованиям школьников и студентов? Какие профессии должны давать колледжи и вузы?

- Каждые два года объем знаний, накопленных человечеством, удваивается. Будут исчезать самые массовые профессии - водитель, продавец. Уже сейчас создана крупнейшая торговая компания в мире, которая не имеет продавцов. В ней задействованы только почтовые работники, - рассказал на парламентских слушаниях, посвященных стратегическому планированию в сфере образования, председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Кто будет нужен? В частности, специалисты по искусственному интеллекту, 3D-технологиям, появятся новые профессии на стыке разных дисциплин. Востребовны будут специалисты по реверсивному инжинирингу, инженерии космических систем, технологии композитов, прототипированию. Понадобятся эксперты для оценки онлайн обучающих программ. В минобрнауки задумались о стратегическом планировании.

Как пояснила замминистра образования и науки Валентина Переверзева, в декабре этого года министерство подготовит прогноз научно-технологического развития, идет разработка отраслевой стратегии развития образования, которая по плану должна появиться в начале 2018 года. Что станет главным в ближайшие годы?

- Развитие условий для непрерывного образования, стимулирование профессиональной и территориальной мобильности работников, изменение образовательных программ под перспективные направления научно-технологического развития, - назвала самые важные задачи Переверзева.

Иными словами, принцип "где родился - там и пригодился" для молодежи устарел. Человек должен быть готов учиться, переучиваться, менять профессию и место жительства. Фраза "двадцать лет на одном месте" будет из разряда фанстастики.

Минобрнауки готово поддерживать рублем региональные вузы. К концу декабря будет ясно, какие из 121 вуза получат, как опорные, финансирование на свое развитие. Поддержка опорных вузов продолжится и впредь.

Квалификационный экзамен в университетах может стать обязательным для всех выпускников.

Много нареканий звучит к колледжам и техникумам, которые выпускают не тех рабочих, которые нужны современной России. Далеко не все колледжи готовят ребят по перспективным профессиям из топ-50. Есть проблемы с развитием государственно-частного партнерства, без которого образование не сможет жить и развиваться.

- По результатам конкурса 44 региона в 2018 году получат субсидии на модернизацию региональных систем среднего профобразования, в том числе - для подготовки кадров по специальностям топ-50, - рассказала замминистра Валентина Переверзева.

В школах около 20-25 процентов - неуспешные дети, которые с трудом находят себе место в жизни. "Надо учиться с ними работать", - предложила экс-министр образования Московской области депутат Госдумы Лидия Антонова.

По идее учить педагогов, как работать с разными группами детей, должны институты повышения квалификации. А там зарплата сотрудника - 50 рублей в час. Кто пойдет за такие деньги? Вот иногда и получается, что педагогов учат люди, чья квалификация гораздо ниже, чем у самих школьных учителей.

- Когда-то китайцы говорили: если твой план на один год - сажай рис, если на 10 лет - выращивай деревья, если на всю жизнь - воспитывай детей. Одна из самых серьезных задач ближайших лет - воспитание, - согласен с ней ее коллега по Госдуме Олег Смолин.

Чтобы образование готовило, тех людей, которые нужны экономике, и служило социальным лифтом для самых достойных, надо тратить на него 7 процентов валового национального продукта, а не 3,6 как сейчас.

- Мировой опыт показывает - чем больше стране нужна модернизация, тем выше должны быть расходы на образование, - уверен Олег Смолин.

А зарплата педагогов должна привязываться не только к средней по региону, но и к средней по стране.

Между тем

Начинается финал Первого чемпионата WorldSkills Russia по профессиональному мастерству среди студентов вузов. В соревнованиях примут участие более 400 конкурсантов - бакалавров и специалистов из 77 вузов страны. Студенты будут соревноваться по шести блокам профессий. Это информационные и коммуникационные технологии, искусство и дизайн, производство и инженерные технологии, строительство и строительные технологии, транспорт и логистика, социальные и персональные услуги.

Среди них есть и профессии будущего. Например, лазерные технологии, управление беспилотными летательными аппаратами, 3D-моделирование для компьютерных игр, интернет-вещей.

По итогам этого соревнования будут подготовлены изменения в вузовские стандарты, а все финалисты смогут объективно оценить свои шансы на трудоустройство. Ведь оценивать их будут работодатели.

https://rg.ru

Ключевые теги: студенты, трудоустройство, профессии.

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