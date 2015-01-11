«Марафон талантов» продолжает зажигать новые звезды

Выступления финалистов будет оценивать жюри, в составе которого заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Елена Ямпольская. Заявки на участие в конкурсе в этом году подали более 1500 южноуральцев, выступающих в разных жанрах. Отборочные туры прошли в Сатке, Кыштыме, Златоусте, Южноуральске, Магнитогорске и Челябинске. В дни съемок программы в каждом городе была сконцентрирована творческая энергия местных артистов и участников из близлежащих населенных пунктов. Зрители мероприятий смогли увидеть калейдоскоп ярких номеров от артистов всех возрастов Южного Урала. Так, самому юному участнику – вокалисту из Кыштыма 5 лет, а самой опытной конкурсантке из Магнитогорска в день записи программы исполнилось 83 года. Четвертый год телеканал ОТВ снимает телеверсию проекта «Марафон талантов» – конкурса самодеятельных исполнителей Челябинска и Челябинской области. «Самые яркие эмоции, исполнители, зрители. Самые смелые и талантливые жители нашей области. Самые рейтинговые телепрограммы о творческих коллективах и солистах. Все таланты Южного Урала от мала до велика. Все это – «Марафон талантов». Спасибо Вам за участие, за Вашу творческую инициативу. Верю, что таланты Южного Урала год от года будут множиться и прославлять наш край далеко за его пределами. Телепроект «Марафон талантов» продолжается», – отметила директор медиахолдинга ОТВ Светлана Яремчук. Программа «Марафон талантов» выходит в эфире еженедельно по пятницам в 19.45 и по субботам в 11.00. Кроме этого, новогодний выпуск программы «Марафон талантов» зрители смогут увидеть 30 декабря на телеканале ОТВ.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/marafon-talantov-prodolzhaet-zazhigat-novye-zvezdy-41929