На Южном Урале обсудят вопросы медиаобразования

Участниками конференции «MEDIAОбразование» и конкурса «ImPRO» станут руководители школьных и молодежных средств массовой информации; педагоги, занимающиеся медиаобразовательной деятельностью в рамках учебных (дополнительных) дисциплин; руководители детских и молодежных проектов в области медиаобразования; руководители медиобразовательных проектов высших учебных заведений. А также исследователи-теоретики, занимающиеся данной тематикой. В рамках мероприятий педагоги получат возможность обменяться опытом, представить свои образовательные программы и провести уроки медиаграмотности. «Подобные мероприятия способствуют повышению качества подготовки школьников в области средств массовой коммуникации. На мой взгляд, сегодня это одно из важных направлений в работе преподавателя. Организаторы могут проанализировать и выбрать наиболее качественные практики и в целом дать рекомендации по совершенствованию медиаобразования», – отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский. В ноябре прошлого года за звание лучшего медиапедагога боролись представители Минска, Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Красноярска, Санкт-Петербурга и Новоуральска.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-yuzhnom-urale-obsudyat-voprosy-mediaobrazovaniya-41923