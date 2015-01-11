Горнолыжный комплекс «Егоза» (г. Кыштым) готовится к открытию. Видео

В данный момент идет оснежение и подготовка трасс. Днём и ночью. О дате открытия будет известно буквально на днях. Все зависит только от температуры, атмосферного давления и самое главное - от влажности воздуха.
Перед открытием руководство "Егозы" приготовило для своих гостей несколько сюрпризов:
- были установлены 2 новых подъемника для начинающих, призванных разгрузить основной бугельный подъёмник;
- был достроен новый уютный ресторан на 40 человек;
- облагорожена территория вокруг основного здания.
Все это позволит сделать отдых на "Егозе" комфортным для всех: и для спортсменов, и для новичков, и для тех, кто приедет "просто за компанию".