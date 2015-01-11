Как поменяются в декабре цены на продукты к новогоднему столу

Вообще накануне новогодних каникул цены в магазинах почти на все продукты начинают подниматься. Только одни - не выходят за рамки инфляции, вторые - даже до нее не дотягивают. А третьи традиционно дешевеют. Рейтинг продуктов по росту цен в декабре по просьбе "Российской газеты" составили аналитики компании ФинЭкспертиза. И дали прогноз на предновогодний месяц этого года.

Первое место нам уже известно. Это огурцы, средний рост цен которых за пять лет с ноября по декабрь составил 21 процент. На втором месте - помидоры, в 14,65 процента. Третье место заняли яйца, 6,43 процента. Четвертое - картофель, 5,16 процента. И пятое - у яблок - 2,91. Расчеты, уточним, велись на основе данных Росстата. Для анализа брали не только продукты для новогоднего стола, но и повседневные, например, сахар-песок (6 место - 1,99 процента), творог (9 место - 1,43 процента). У майонеза, кстати, 10 место с 1,2 процента. Это серединка рейтинга.

Менее одного процента среднего роста за пять лет в предновогодний месяц набрали колбаса (вареная и сырокопченая), рыба маринованная, вино, фруктовые соки. А менее полпроцента (0,42 и 0,25) у водки и шампанского российского производства. Сильнее всего темпы роста стоимости снижаются у соков (в 1,5 раза), у вина (в 1,3 раза), у шампанского (почти в 3 раза). Больше всего темпы инфляции снижаются у водки (в 3,6 раза).

А теперь - внимание! Сейчас вы узнаете единственный товар, который все эти пять лет только дешевел. Это апельсины. В 2016 году они сбросили цену на 10,8 процента. Абсолютный рекорд! Средний показатель за пять лет - минус более двух процентов.

Так что же нас ждет в декабре 2017 года? "Можно прогнозировать, что в нынешнем декабре ситуация будет примерно такая же, - сообщила "РГ"генеральный директор ФинЭкспертизыНина Козлова. - Экономических предпосылок для взрывного роста цен нет. И даже неурожай огурцов нынешним летом уже отыграл повышение цен ранее". Об этом, собственно, говорит исследование, обращает внимание эксперт. Если брать статистические данные, то декабрьская инфляция превысила инфляцию в ноябре лишь в 2012 году на 0,02 процента и в 2015 году - на 1,47 процента.

"Однако это "средняя температура по больнице", - уточняет гендиректор. - Есть ряд продуктов, которые в декабре дорожают значительно более высокими темпами, чем в среднем по году. Это овощи-фрукты".

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