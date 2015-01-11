» Озерчан почтенного возраста проконсультируют он-лайн

9 декабря, с 10:00 до 13:00 в Центре социально значимой информации читального зала Центральной городской библиотеки Озёрска в рамках Единого дня правового просвещения лиц пожилого возраста состоится областной вебинар для жителей Челябинской области.
Организаторами мероприятия выступают Центр правовой и деловой информации ГКУК «Челябинская областная универсальная научная библиотека» и Уполномоченный по правам человека в Челябинской области.
Трансляция в библиотеку будет осуществляться через интернет с использованием программы Skype. Во время проведения вебинара слушатели смогут задавать вопросы в интерактивном режиме через мгновенные sms-сообщения посредством скайп-связи.
В программу вебинара включены следующие вопросы:
• «Безопасность сделок с жильем»;
• «Основы защиты прав потребителей в Челябинской области»;
• «Оказание бесплатной юридической помощи для населения Челябинской области»;
• «Организация юридических консультаций в «он-лайн» режиме с использованием ресурса библиотек органов местного самоуправления. Практические аспекты работы».
В вебинаре примут участие:
• Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Николаевна Павлова;
• заместитель руководителя аппарата, начальник отдела обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека Наталья Георгиевна Кутепова;
•директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Ивановна Диская;
• юрисконсульт аппарата Уполномоченных в Челябинской области Алексей Анатольевич Бабин;
• представитель Управления ФС по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека по Челябинской области;
• представитель ГУ юстиции Челябинской области;
• заведующая отделом «Центра правовой и деловой информации» Челябинской областной универсальной научной библиотеки Ирина Николаевна Фадеева;
• председатель Совета молодых юристов Челябинского регионального отделения «Ассоциация юристов РФ» Леонтий Амиранович Маршава.
Заявки на участие принимаются до 09.12.2017 г.
Справки по тел. 2-30-75.
Информация предоставлена ЦГБ
http://www.ozerskadm.ru