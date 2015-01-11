Новости Озерчан почтенного возраста проконсультируют он-лайн 9 декабря, с 10:00 до 13:00 в Центре социально значимой информации читального зала Центральной городской библиотеки Озёрска в рамках Единого дня правового просвещения лиц пожилого возраста состоится областной вебинар для жителей Челябинской области. Организаторами мероприятия выступают Центр правовой и деловой информации ГКУК «Челябинская областная универсальная научная библиотека» и Уполномоченный по правам человека в Челябинской области. Трансляция в библиотеку будет осуществляться через интернет с использованием программы Skype. Во время проведения вебинара слушатели смогут задавать вопросы в интерактивном режиме через мгновенные sms-сообщения посредством скайп-связи. В программу вебинара включены следующие вопросы: • «Безопасность сделок с жильем»; • «Основы защиты прав потребителей в Челябинской области»; • «Оказание бесплатной юридической помощи для населения Челябинской области»; • «Организация юридических консультаций в «он-лайн» режиме с использованием ресурса библиотек органов местного самоуправления. Практические аспекты работы». В вебинаре примут участие: • Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Николаевна Павлова; • заместитель руководителя аппарата, начальник отдела обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека Наталья Георгиевна Кутепова; •директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Ивановна Диская; • юрисконсульт аппарата Уполномоченных в Челябинской области Алексей Анатольевич Бабин; • представитель Управления ФС по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека по Челябинской области; • представитель ГУ юстиции Челябинской области; • заведующая отделом «Центра правовой и деловой информации» Челябинской областной универсальной научной библиотеки Ирина Николаевна Фадеева; • председатель Совета молодых юристов Челябинского регионального отделения «Ассоциация юристов РФ» Леонтий Амиранович Маршава. Заявки на участие принимаются до 09.12.2017 г. Справки по тел. 2-30-75. Информация предоставлена ЦГБ http://www.ozerskadm.ru Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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