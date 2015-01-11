» Сделано в Польше: 30 лет самиздатскому Бродскому

Крайне, крайне полезно пересматривать книжные полки. Особенно те, на которые не заглядывал давненько. Подвернется некая книжечка, и ты вдруг понимаешь, что это не просто странички в переплете, а целая история: как эта книга к тебе попала, кто ее принес, о чем говорили…

Вот и эта самиздатовская книжечка, исполненная на газетной бумаге в безвестной подпольной типографии в Польше, оказалась в моих руках совершенно неожиданно.

В 1990 году студенческий театр «Перелом» Ленинградского кораблестроительного института (к которому я в те годы имел непосредственное отношение) принимал в гости студентов театрального института из Белостока. «Культурные обмены» в стране победившей «гласности» приветствовались, потому никаких препон не было.

Вместе со студентами и их руководителем приехал журналист Роман Павловский (видимо, для освещения советских гастролей поляков в их прессе). Принимали иностранцев, как и принято на Руси, радушно, спектаклям их устраивали овацию, Питер показали с самых разных ракурсов и запали полякам в душу на долгие времена.

А через год с оказией получил я привет из первой буржуазной из бывших советских стран. Роман прислал сборник Бродского. Несмотря на то, что три четверти книжки было исполнено на польском языке, всё же были и стихи «на языке оригинала».

Для 1991 года это был роскошный подарок: в то время книжкой Бродского похвастаться могли немногие. Особенно, посвященной Нобелевской премии. Потому очередь почитать «подпольную» книжку выстроилась приличная. И что самое удивительное, ни у кого не поднялась рука «зачитать» эту библиографическую редкость…

Александр Волынцев