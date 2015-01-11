Сокращаем долги по страховым взносам

Индивидуальные предприниматели и другие физические лица, которые занимаются частной практикой, обязаны уплачивать страховые взносы в фиксированном размере на обязательные пенсионное и медицинское страхования. Взносы необходимо перечислять даже в тех случаях, когда предприниматель фактически не ведёт никакой деятельности и не получает доход.

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование определяются, исходя из дохода плательщика. Если доход составляет сумму до 300 000 рублей, то размер взносов определяются по формуле: 1 МРОТ х 26% х 12 месяцев, если доход более 300 000 рублей, то помимо этой суммы взимается 1% суммы дохода свыше 300 000 рублей.

Доход плательщика определяется на основании налоговых деклараций. Если плательщик не представил налоговые декларации вовремя, то за периоды до 1 января 2017 года начисляется сумма страховых взносов в максимальном размере: 8 МРОТ х 26% х 12 месяцев.

По состоянию на 1 января 2017 года имеются долги по страховым взносам в связи с непредставлением налоговых деклараций за периоды 2014 – 2016 года.

Однако, у обязанных лиц есть возможность пересчитать сумму долга и уменьшить его. Представление в налоговый орган не сданной вовремя отчётности за периоды до 1 января 2017 года, является поводом для перерасчета суммы страховых взносов, исходя из размера фактического дохода плательщика. Соответственно, сумма задолженности у плательщика уменьшится.

Информацию о необходимости представления налоговых деклараций с целью проведения перерасчёта за 2014-2016 годы можно проверить на сайте ФНС России www.naloq.ru в Интернет-сервисе «Проверь свою отчётность». Отчётность необходимо представить в ноябре-декабре 2017 года.

Представить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ можно с помощью Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.naloq.ru. Для работы в сервиcе требуется предварительная регистрация в любом налоговом органе. Вход в «Личный кабинет» возможен при наличии учётной записи на портале госуслуг www.qosusluqi.ru.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области