Подведены итоги «горячей линии» по вопросам досудебного урегулирования налоговых споров

28 ноября 2017 года в Межрайонной ИФНС России № 3 по Челябинской области прошла «горячая линия» по вопросам досудебного урегулирования налоговых споров.

В рамках «горячей линии» в Инспекцию поступило 5 звонков от налогоплательщиков.

Наиболее часто встречаемые вопросы и ответы на них:

1.Вопрос: Досудебный порядок является обязательным в отношении обжалования действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов, а также ненормативных актов налогового органа?

Ответ: Досудебный порядок в отношении обжалования действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов, а также ненормативных актов налоговиков обязателен для налогоплательщиков. Его несоблюдение будет являться основанием для оставления заявления без рассмотрения, если налогоплательщик обратится в суд.

2.Вопрос: Сроки для подачи жалобы?

Ответ: Сроками для подачи жалобы в соответствии с НК РФ являются:

- год со дня вынесения инспекцией обжалуемого решения или со дня, когда вы узнали о нарушении ваших прав;

- три месяца со дня принятия вышестоящим налоговым органом не устроившего вас решения - при подаче жалобы в ФНС России.

Апелляционная жалоба может быть подана в течение месяца со дня вручения налогоплательщику решения по налоговой проверке, то есть до момента вступления обжалуемого решения в законную силу.

3.Вопрос: Возможность подачи повторного обращения с жалобой в случае оставления жалобы ВНО без рассмотрения?

Ответ: Оставление жалобы без рассмотрения не препятствует повторному обращению лица с жалобой в сроки, установленные Налоговым кодексом РФ для подачи соответствующей жалобы, за исключением случаев оставления жалобы без рассмотрения по следующим основаниям:

- до принятия решения по жалобе от лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;

- ранее подана жалоба по тем же основаниям.

Межрайонная ИФНС №3 по Челябинской области