Актеры Сатирикона сыграют в челябинском театре драмы

В ближайшее время режиссер и актер прославленной московской труппы Яков Ломкин приступит в Челябинске к постановке спектакля по пьесе Александра Вампилова «Старший сын». В новой постановке две главные роли, студента Владимира Бусыгина и его приятеля Семёна Севостьянова по прозвищу «Сильва», будут исполнять молодые, но уже успевшие громко заявить о себе в кино и театре актеры Игорь Гудеев и Никита Смольянинов.В знаменитой и до настоящего момента единственной экранизации пьесы «Старший сын» (1975 г.) эти роли исполнили Николай Караченцов и Михаил Боярский.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/aktery-satirikona-sygrayut-v-chelyabinskom-teatre-dramy-42070