Внимание! Розыск!

20 сентября 2017 года неустановленное лицо незаконно проникло в помещение павильона, расположенного на мини-рынке по пр. К.Маркса, и совершило покушение на тайное хищение имущества - детской одежды.

В ходе работы по уголовному делу была изъята видеозапись с изображением подозреваемого: молодой человек на вид около 25-30 лет худощавого телосложения, тип лица европейский.

Просим лиц, обладающих какой-либо информацией о личности данного гражданина, позвонить в полицию по телефонам: 2-68-72 или 02.

Пресс-служба УМВД