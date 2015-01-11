Ноутбуки для ЕГЭ — в ломбард «на техобслуживание»

Прокуратура г. Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовном уделу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных чч.3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, мужчина с сентября по декабрь 2016 года совершил хищение имущества, принадлежащего 16 образовательным учреждениям г. Челябинска.

Являясь ведущим инженером телекоммуникационной компании, злоумышленник в 2014-2015 годах установил и поставил на обслуживание в школы г. Челябинска 260 ноутбуков для организации видеонаблюдения при проведении Единого государственного экзамена.

После чего он изготовил недостоверные гарантийные письма от имени руководства телекоммуникационной компании, в которых указал о необходимости передачи ноутбуков для технического обслуживания. Предъявив подложные гарантийные письма директорам школ, мужчина забрал 260 ноутбуков, которые заложил в ломбард.

Кроме того, в марте 2017 года, воспользовавшись началом досрочного проведения Единого государственного экзамена 2017 года, злоумышленник получил у работодателя 15 ноутбуков для организации подготовки ЕГЭ, которые впоследствии похитил и распорядился по своему усмотрению.

В апреле 2017 года, находясь на своем рабочем месте, тайно похитил мониторы и системные блоки, воспользовавшись отсутствием коллеги.

Указанными действиями 16 образовательным организациям г. Челябинска причинен ущерб на сумму около 4,6 млн рублей, телекоммуникационной компании причинен ущерб на сумму около 280 тыс. рублей.

Преступление раскрыто сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Металлургический районный суд г. Челябинска.

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