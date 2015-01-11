Экономике нужны строители

Меняющаяся ситуация в экономике задает новые правила игры на рынке труда. Возрождение строительства приведет к увеличению потребности в специалистах этой сферы. До 2020 года вырастет спрос на самих строителей, специалистов в области торговли, услуг и операций с недвижимостью. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минтруда. Число занятых в обрабатывающих производствах, напротив, будет снижаться благодаря автоматизации. Как добавляют в HR-компаниях, высокий спрос на кадры будут также предъявлять реальный сектор, сельское хозяйство, информационные технологии, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Трети всех занятых придется повышать свою квалификацию, прежде всего за счет soft skills (гибких навыков), которых особенно не хватает представителям технических профессий.

Российский рынок труда в перспективе 2–3 лет будет претерпевать изменения. Часть из них отразит глобальные тренды, часть станет ответом на внутрироссийские вызовы.

По оценкам Минтруда, с которыми ознакомились «Известия», до 2020 года будет продолжаться тенденция уменьшения численности работников обрабатывающих производств, что приведет к снижению удельного веса занятых в этом виде экономической деятельности с 14,2% в 2016 году до 14% в 2020 году. При этом возрастет доля занятых операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (с 9,9 до 10,1%). Увеличится удельный вес занятых в строительстве (с 8,6 до 8,8%) и в торговле (с 18,9 до 19,2%). По словам источника «Известий», знакомого с оперативной статистикой органов служб занятости, последние данные по рынку труда уже говорят об увеличении спроса компаний на строительные профессии. Этот спрос несколько опережает прогнозы Минтруда.

По словам директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, снижение числа занятых в обрабатывающей промышленности — довольно долгосрочный тренд. Впрочем, эксперт призвал «не сгущать краски».

— Во многом это происходит и благодаря развитию технологий. Идет автоматизация и роботизация производств, на смену старым станкам приходят новые, где достаточно всего одного оператора. Россия вместе со всем миром вступает в четвертую промышленную революцию, это в том числе отражается на занятости, — пояснил эксперт.

По оценкам Института Гайдара, в промышленности дефицит работников для обеспечения текущего выпуска опустился до минимальных значений с 2010 года. Сейчас только 20% предприятий испытывают нехватку кадров. Однако квалифицированные рабочие в российской промышленности с конца прошлого года считаются самым дефицитным ресурсом. Даже нехватка оборотных средств упоминается предприятиями реже в качестве фактора риска.

Ожидаемая позитивная динамика в строительстве связана с восстановлением сектора. Девелопмент с 2015 года испытывал кризисные явления: заморозку проектов, сокращение инвестиций и заказов. Сейчас ситуация восстанавливается синхронно с оживлением экономики. Особенный подъем испытывает жилищное строительство благодаря рекордному падению ставок на ипотеку.

По прогнозу руководителя Центра подбора персонала Kelly Services Татьяны Смирновой, в ближайшие годы традиционно максимальный спрос будет на сотрудников уровня специалистов.

— Если говорить с точки зрения индустрии — скорее всего, это будет реальный сектор, сельское хозяйство, информационные технологии, НИОКР. Если говорить об уровне — будет спрос на кандидатов с навыками проектного менеджмента, — отметила она.

При этом меняется сам подход к кадрам, указывают HR-эксперты. Если раньше работодатели предъявляли спрос на монопрофессии с соответствующим набором параметров — например, математик «должен уметь считать», то теперь рынок труда становится более синкретичным. Математик уже должен уметь работать в команде и решать задачи нестандартным образом. А это скорее «гуманитарный» набор навыков. Таким образом, границы между техническими и гуманитарными специальностями будут всё больше размываться.

Как указано в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ), глобальный рынок труда в ближайшие годы будет предъявлять спрос на специалистов в области бизнеса и финансовых операций, менеджмента, компьютеров. При этом всё больше будет высвобождаться офисных сотрудников, юристов, специалистов в области искусства и дизайна, а также промышленности.

В условиях динамично меняющейся мировой экономики государствам придется осознать, что главный актив — это не нефть или газ и даже не корпорации уровня Apple или Google. Важен человек как единица прогресса, указал Георгий Остапкович. Поэтому для успеха экономики жизненно важно увеличение инвестиций в человеческий капитал. Именно отдельные люди и их интеллектуальный продукт создают основную добавленную стоимость в экономике.

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