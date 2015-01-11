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О работе Службы по делам молодежи

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Интервью с Ю.В.Куликовой

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Владимир Путин дал поручения по поддержке семей с детьми

Президент Владимир Путин дал поручения по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей. Меры направлены на повышение рождаемости и защиту детства, поддержку семей.

Кремлевской администрации до 15 февраля 2018 года нужно обеспечить принятие целого ряда законов.

Во-первых, с 1 января 2018 года должна появиться ежемесячная денежная выплата на первенца до того, как ему исполнится полтора года в размере прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе на второй квартал предыдущего года.

Во-вторых, должна быть предусмотрена ежемесячная денежная выплата из средств материнского (семейного) капитала на второго ребенка до достижения им 1,5 лет с 1 января 2018 года в размере прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе на второй квартал предыдущего года. Обе меры относятся к семьям с доходами на одного члена семьи не более 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе на второй квартал предыдущего года.

В-третьих, нужно продлить срок действия программы маткапитала по 31 декабря 2021 года, установив с 1 января 2018 года дополнительные направления его использования на: оплату дошкольного образования с двухмесячного возраста (срок - 31 декабря) и на ежемесячную выплату, о которой написано выше.

Правительство должно до конца года обеспечить принятие нормативных правовых актов, направленных на субсидирование с 1 января 2018 года семьям с двумя или тремя детьми процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам (займам), выданным российскими кредитными организациями и АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" на приобретение жилых помещений либо на рефинансирование ранее выданных таких кредитов, до уровня 6 процентов годовых в случае рождения второго или третьего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Субсидии можно будет получить только при приобретении жилья на первичном рынке. Срок такого субсидирования для семей, в которых родился второй ребенок, - три года, для семей, в которых родился третий ребенок, - пять лет.

К марту 2018 года кабмину предписано утвердить программу по созданию дополнительных мест в организациях дошкольного образования, предусмотрев достижение к 2021 году 100-процентной доступности такого образования для детей от 2 месяцев до 3 лет, условия и порядок софинансирования расходных обязательств регионов.

К этому же сроку правительству совместно с региональными властями нужно утвердить программу развития материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций, а также порядок выделения средств из федерального бюджета на софинансирование этой программы в объеме до 10 млрд. рублей ежегодно с 2018 по 2020 годы.

Кабмин также должен ежегодно докладывать о ходе реализации мероприятий по "Десятилетию детства". При разработке плана мероприятий здесь следует дополнительно проработать вопросы о расширении применения статьи о принудительных мерах воспитательного характера в отношении несовершеннолетних, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести, о необходимости внесения изменений в Семейный кодекс для защиты интересов несовершеннолетних, о целесообразности закрепления статуса Уполномоченного при президенте по правам ребенка федеральным законом, о развитии индустрии детского туризма и детского отдыха, а также о разработке системы статистических показателей, характеризующих ход выполнения плана мероприятий. Первый доклад должен быть представлен уже в этом году.

Минобрнауки совместно с Минкультуры президент поручил к 20 марта 2018 года представить предложения о дополнении федеральных государственных стандартов общего образования разделом "Цивилизационное наследие России".

Еще глава государства рекомендовал Совету Федерации до марта 2018 года внести предложения о создании органа общественного контроля за реализацией плана мероприятий в рамках "Десятилетия детства".

А властям регионов с неблагоприятной демографической ситуацией и величиной суммарного коэффициента рождаемости не больше 2,0, получающих софинансирование расходных обязательств, связанных с ежемесячной выплатой на третьего ребенка, рекомендовано издать нормативные правовые акты и осуществить эти выплаты с 1 января 2018 года.

Владимир Путин дал поручения по поддержке семей с детьми

 Инфографика "РГ": Леонид Кулешов/Антон Переплетчиков/Александр Смирнов/Александра Белуза

https://rg.ru

Ключевые теги: поддержка семей.

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