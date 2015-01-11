Озёрским ветеранам помогут с капитальным ремонтом жилья

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области (УСЗН) информирует граждан о выделении единовременной материальной помощи на текущий и капитальный ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В соответствии с Законом Челябинской области от 25.01.1996 года № 16-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» предусмотрено оказание единовременной материальной помощи из средств областного бюджета, на ремонт жилья и подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования следующим категориям граждан:

1) неработающие одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны, которым установлена (назначена) страховая пенсия в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»;

2) неработающим одиноко проживающим супружеским парам, обоим супругам которых установлена (назначена) страховая пенсия в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» и один из супругов в которых является ветераном Великой Отечественной войны;

3) неработающим одиноко проживающим вдовам погибших в годы Великой Отечественной войны участников Великой Отечественной войны, которым установлена (назначена) страховая пенсия в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».

Размер единовременной материальной помощи на ремонт и газификацию жилья составляет:

- на текущий ремонт квартир в многоквартирных домах- 15 тысяч рублей, жилых домов - 25 тысяч рублей;

- на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования - 25 тысяч рублей;

- на капитальный ремонт квартир в многоквартирных домах, жилых домов - 100 тысяч рублей.

По порядку и условиям получения единовременной материальной помощи на текущий и капитальный ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, необходимо обращаться по адресу: г.Озерск Челябинской области, ул. Космонавтов, 20, кабинет № 131, телефоны для справок: 2-39-49, 6-52-43.

Приемные дни: понедельник, четверг, с 9.00 до17.00; перерыв с 13.00-14.00.

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа