Озёрское «Вдохновение» покорило Евразию

В Златоусте завершился ХХ всероссийский конкурс современной хореографии и эстрадного танца «Евразия-Шанс», сообщает министерство культуры.

В юбилейном конкурсе приняли участие более 600 исполнителей из 17 территорий Челябинской области. За пальму первенства соревновались юные таланты в возрасте от 4 до 20 лет. Победителей определяли по пяти номинациям: современная хореография, эстрадный танец, стрит-данс, свободная пластика и шоу-номер.

Обладателями гран-при конкурса стали сразу два образцовых коллектива – хореографическая студия «Вдохновение» из Озерска и нязепетровская студия танца «Светлое настоящее". В числе лауреатов 1 степени два златоустовских коллектива – ансамбль эстрадного и современного танца «Пластик +» и танцевальный коллектив «Элегия», также в списке лучших хореографический коллектив «Юла» из Усть-Катава и миасский театр танца «Аркона».

В рамках фестиваля состоялись мастер-классы по хореографии. Завершилась конкурсная программа Гала-концертом лучших коллективов.

Для справки:

Конкурс 2017 года стал юбилейным. Слоган юбилейного конкурса – «20 лет! «Евразия-ШАНС»! Есть шанс на Победу!» За двадцатилетнюю историю, в конкурсе приняло участие более семисот коллективов, а количество участников достигло двадцати тысяч. За эти годы конкурс стал доброй традицией и авторитетной площадкой для развития и популяризации хореографического искусства.

http://pravmin74.ru

От всей души поздравляем Оразцовый коллектив самодеятельного творчества Челябинской области Хореографическую студию «Вдохновение»!

Фото из архива