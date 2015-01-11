За несвоевременный вывоз мусора – штраф

По поручению главы Озерского городского округа Евгения Щербакова 4 декабря была проведена проверка придомовой территории по ул. Дзержинского, 52 и 54. В результате проверки в отношении ООО УК «Уютный Дом» возбуждено дело об административном правонарушении, подготовлены материалы в прокуратуру и в государственную жилищную инспекцию.

Специалистами отдела охраны окружающей среды и управления жилищно-коммунального хозяйства администрации по указанному адресу была зафиксирована несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов. В ходе проверки выяснилось, что свалка на придомовой территории многоквартирных жилых домов образовалась в результате бездействия управляющей организации «Уютный Дом» по оказанию услуг по сбору и транспортированию ТКО.

Следует отметить, что 1 июня 2016 года управляющей компанией «Уютный Дом» был заключен договор с ООО «Сервис» (специализированной организацией на сбор и транспортирование ТКО). По информации, предоставленной ООО «Сервис», с 30 октября 2017 года они приостановили оказание услуг по обращению с ТКО, в связи с тем, что УК «Уютный дом» более 12 месяцев не оплачивала услуги ООО «Сервис». В течение последующего времени УК «Уютный Дом» не смогла организовать оказание данной услуги на должном уровне, кроме того, в ходе эксплуатации сторонними организациями контейнеры ООО «Сервис» пришли в негодность и были демонтированы. В настоящее время на придомовой территории мусор складируется на земле.

Специалистами отдела охраны окружающей среды возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО УК «Уютный Дом». Специалистами управления жилищно-коммунального хозяйства администрации в настоящее время готовится информация в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования и в государственную жилищную инспекцию по факту нарушения жилищного законодательства.

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