» Сжигание отходов создаёт угрозу здоровью

В связи с жалобами, поступающими от жителей города, о запахе гари в атмосферном воздухе в вечернее и ночное время на улицах жилой застройки специалистами охраны окружающей среды администрации проводятся объезды территории Озерского городского округа по выявлению нарушений законодательства.

В ходе объезда лесной территории, прилегающей к Озерскому шоссе, экологами было обнаружено место сжигания резинотехнических изделий, при этом от огня пострадали две сосны. Кроме того, в отдел охраны окружающей среды поступила информация о том, что в выходные дни производилось сжигание отходов производства и мусора на территории ПК «Эпрон». Подобное нарушение, по предположению специалистов, имело место и на территории бывшей базы УРСа.

Также экологи отмечают, что в настоящее время участились случаи сброса мусора и создания несанкционированных свалок на территории гаражного массива по ул. Гаражная (в районе карьера Южный, озеро Булдым) и на других территориях городского округа. Именно такие скопления отходов впоследствии становятся очагами возгорания, что ведет к загрязнению атмосферного воздуха вредными веществами.

Специалисты отдела охраны окружающей среды обращают внимание всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и частных лиц на то, что статьей 3 (части 7, 8, 9) Закона Челябинской области от 27.05.2010 № 584–ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области» предусмотрены административные штрафы за нарушения:

– разведение костров, сжигание листвы, травы, частей деревьев и кустарников и других остатков растительности, сжигание мусора и иных отходов производства и потребления;

– сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест, а также сжигание мусора, иных отходов производства и потребления на территории Челябинской области;

– организация несанкционированной свалки отходов.

Специалисты отдела охраны окружающей среды администрации информируют руководителей предприятий и жителей округа о том, что рейдовые проверки в вечернее и ночное время будут осуществляться с участием сотрудников ФГКУ Специального управления ФПС №1 МЧС России и Управления МВД России по ЗАТО г. Озерска.

Справочно:

Запах гари является вредным для здоровья человека. В воздухе, насыщенном гарью, содержится огромное количество сложных химических соединений, которые могут оказывать негативное воздействие на организм. После возгорания в воздух попадают такие опасные вещества, как формальдегиды и иные сложные химические соединения. Находясь во взвешенном состоянии, они легко проникают в органы дыхания человека, что впоследствии может стать причиной опасных заболеваний.

Место сжигания в лесном массиве в районе Озерского шоссе.

Несанкционированные свалки мусора в лесном массиве в районе Озерского шоссе.

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