Выпускники региона пишут итоговое сочинение

Более 14,5 тысяч выпускников Челябинской области пишут сочинение на одну из пяти предложенных тем, которые стали известны лишь за 15 минут до начала сочинения: - Что значит быть верным долгу? - Может ли отзывчивый человек быть одиноким? - Какого человека называют целеустремленным? - Согласны ли Вы с мнением, что смелость – это способность преодолевать страх? - В чем могут быть истоки дисгармонии между личностью и обществом? «Для получения «зачета» ребятам необходимо написать сочинение-рассуждение объемом от 350 слов. Одно из обязательных условий – опора на произведения отечественной или мировой литературы. Но необходимо помнить, что не столь важно количество произведений, как умение мыслить, аргументировать и анализировать свою позицию. С завтрашнего дня к проверке работ приступят комиссии, результаты сочинения станут известны не позднее 20 декабря», – пояснила начальник управления начального, основного, среднего общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина. Для написания сочинения предусмотрены и дополнительные сроки. В этом учебном году выпускники смогут повторно написать его 7 февраля и 16 мая 2018 года. Этим правом могут воспользоваться обучающиеся, получившие «незачет», удаленные за нарушение требований, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам, а также не завершившие написание работы по уважительным причинам.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/vypuskniki-regiona-pishut-itogovoe-sochinenie-42126