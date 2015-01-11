Губерния Олег Цепкин представил в Совете Федерации концепцию развития моногородов Мероприятие проводилось в рамках протокольного поручения Председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко, данного по итогам выступления Олега Цепкина на Заседании Совета Федерации. Паспорт приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» является первым комплексным документом, реализация мероприятий которого направлена на снижение зависимости моногородов от деятельности градообразующих предприятий. До принятия указанной программы меры поддержки моногородов осуществлялись в рамках исполнения отдельных поручений Президента России и правительства РФ. «Давно назрела необходимость организовать полноценную координацию мер поддержки моногородов и повысить эффективность действий органов власти всех уровней по данному направлению, и программа была разработана с этой целью. Совет Федерации как палата регионов заинтересована и готова принимать активное участие в ее реализации», – отметил Олег Цепкин. В ходе заседания участниками было отмечено, что снижение зависимости моногородов от деятельности градообразующих предприятий предполагается путем создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, и, как следствие, должно уменьшиться количество моногородов к концу 2018 года на 18 единиц, улучшиться качество городской среды в моногородах путем реализации мероприятий «Пять шагов благоустройства». Отдельное внимание участники уделили роли создания территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах. ТОСЭР уже созданы в 27 моногородах, к концу 2018 года их число должно возрасти до 100. Участники парламентских слушаний озвучили ряд предложений, направленных на совершенствование деятельности ТОСЭР. Так было принято решение рекомендовать правительству РФ рассмотреть возможность установления дифференцированного подхода при определении минимального объема капитальных вложений резидента ТОСЭР в реализацию инвестиционного проекта и количества создаваемых им рабочих мест в течение первого года деятельности. Кроме этого предложено рассмотреть возможность получения статуса резидента ТОСЭР индивидуальными предпринимателями, применяющими общую и упрощенную системы налогообложения. В своём выступлении Олег Цепкин отметил, что создания ТОСЭР с льготными условиями недостаточно для повышения инвестиционной привлекательности моногорода. «Для привлечения в моногород нового бизнеса, необходимо обеспечить благоприятные условия, используя доступные экономические и административные механизмы. И здесь инфраструктура выступает ключевым элементом для привлечения новых субъектов предпринимательства в город. В первую очередь нужно создать удобную инфраструктуру, которая будет доступной и соответствующего качества», – сказал Олег Цепкин. Сенатор также рассказал о проблеме финансирования долгосрочных инвестиционных проектов. Вложение средств в инфраструктуру не укладывается в трехгодичное бюджетное планирование, а в рамках, установленных в бюджетном законодательстве и правилах Минфина России ограничениях, регионы увеличивать привлечение денежных потоков в необходимых объемах через банки не могут. «Есть предложение рассмотреть возможность введения дифференцированного подхода к субъектам РФ, и в тех регионах, где государственный долг низкий и есть потенциал развития экономики, можно на условиях целевого использования средств под развитие инфраструктур и отдельных предприятий разрешить увеличение госдолга», – сказал Олег Цепкин. В конце парламентских слушаний участники рекомендовали органам местного самоуправления монопрофильных муниципальных образований активизировать совместную работу с органами государственной власти субъектов Российской Федерации по включению мероприятий, направленных на поддержку и развитие монопрофильных муниципальных образований в государственные программы субъектов Российской Федерации, а также обеспечить на постоянной основе информирование населения монопрофильных муниципальных образований о реализуемых мероприятиях в рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов». Источник: http://pravmin74.ru/novosti/oleg-cepkin-predstavil-v-sovete-federacii-koncepciyu-razvitiya-monogorodov-42124 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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