Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии расширяет сотрудничество с Курганской областью

Цель визита коллег из соседнего региона– сформировать общий план взаимодействия по лечению больных с сердечной патологией из Курганской области на 2018 год. Традиционный приоритет сотрудничества – работа с экстренными пациентами. «Для жителей западных приграничных районов Курганской области, Челябинск элементарно, ближе. Поэтому, естественна необходимость выстраивания логистики взаимодействия, особенно по экстренным больным, для которых расстояние и время - имеют большое значение в плане результатов их лечения. Ведь, если плановых пациентов можно направлять в любое федеральное учреждение – здесь имеет право выбора и сам пациент, то у экстренных пациентов такой возможности нет и им нужно максимально быстро оказывать качественную помощь», – подчеркнул главный врач ФЦССХ министерства здравоохранения России Олег Лукин. С момента своего основания, ФЦССХ в Челябинске, в рамках федеральной программы высокотехнологичной медицинской помощи, и за счет средств региональных ФОМС, успешно проводит все виды операции ССХ. Центр имеет базу, способную принять не только направляемых в федеральный кардиоцентр больных Челябинской области, но и значительную часть экстренных пациентов Курганской области. Однако, в 2018 году федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии готов предложить руководству Зауралья не только экстренную, но и значительно увеличить плановую госпитализацию жителей региона. Именно, с целью изучить это предложение, определить новые планы, директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина и посетила Челябинский кардиоцентр. Следующий этап – ответный визит руководства и экспертов ФЦССХ (Челябинск) в Курганскую область, запланирован на вторую половину декабря.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/federalnyy-centr-serdechno-sosudistoy-hirurgii-rasshiryaet-sotrudnichestvo-s-kurganskoy