Челябинский спорт получит 600 миллионов рублей из областного бюджета в 2018 году

Вчера, 6 декабря, в Челябинске состоялось заседание Общественного совета по развитию спорта в южноуральской столице. На нем присутствовали глава города Евгений Тефтелев, председатель Гордумы Станислав Мошаров, начальник управления спорта Челябинска Евгений Иванов. На заседании было озвучено, что в следующем году финансирование челябинского спорта из областного бюджета будет увеличено вдвое.

Отмечу, что областное финансирование в этом году составило 300 миллионов рублей, на 2018 год уже подписаны необходимые документы, областное правительство утвердило сумму более 600 миллионов. — сообщил Евгений Тефтелев.

Кроме того, участники совещания обсудили Стратегию развития челябинского спорта на ближайший год. Евгений Иванов подчеркнул, что в уходящем году было открыто шесть новых отделений на базе имеющихся спортобъектов.

52 спортивные школы — это наше достижение. Мы обязаны сохранить их, не теряя всего достигнутого. К сожалению, часть школ находятся без материально-технической базы, но мы найдем решения, чтобы дооснастить спортивные объекты в следующем году. — поставил задачу Станислав Мошаров.

Напомним, что в начале 2017 года газета «Советский спорт» составила спортивный рейтинг регионов России. Эксперты оценили территории страны по нескольким показателям: количество объектов спортивной инфраструктуры, число турниров регионального, федерального и международного уровня, число команд, выступающих на соревнованиях, количество спортивного населения и количество людей, сдавших ГТО. По этим показателям Челябинская область оказалась на 6 месте.

Источник: https://www.1obl.ru/news/sport/finansirovanie-sporta-2018/