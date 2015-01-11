Новая система обращения с коммунальными отходами заработает в Челябинской области с июля 2018 года

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на совещании по созданию на территории региона новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами поставил задачу министерству экологии в кратчайшие сроки обеспечить выбор региональных операторов ТКО и создать условия для начала их деятельности во всех 6 кластерах в установленный федеральным законом срок.

«Работа по созданию новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе ведется в соответствии с федеральным законом и это задача, которая поставлена Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным перед правительством Челябинской области, должна быть выполнена в срок до 1 июля 2018 года. Южный Урал входит в число лидеров среди регионов России по реализации новой системы обращения с отходами, и мы должны завершить построение новой системы в установленные сроки», – подчеркнул Борис Дубровский.

Согласно новой системе по обращению с твердыми коммунальными отходами, которая реализуется на территории региона на протяжении всего года, Челябинская область поделена на шесть кластеров. В каждом из них создаются современные объекты по обращению с ТКО, соответствующие всем требованиям федерального законодательства. Также для каждого кластера будет определен региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В двух кластерах Челябинской области уже выбран региональный оператор по обращению с ТКО – в Магнитогорском, где он приступил к выполнению своих обязанностей с 1 ноября 2017 года, и Кыштымском. Как отметила министр экологии Ирина Гладкова, в Кыштымском кластере идет процесс заключения договоров с собственниками ТКО на оказание услуг по обращению с отходами, которые образуются у населения, а также с предприятиями, которые осуществляют транспортировку мусора, с собственниками мусороперегрузочных станций, мусоросортировочного комплекса и полигона. Затем региональный оператор должен согласовать тариф с министерством тарифного регулирования и после его утверждения регоператор приступит к выполнению своих обязанностей.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил задачу перед региональным министерством экологии в ближайшее время организовать работу по выбору регионального оператора ТКО еще в 4 кластерах (всего в области будут функционировать 6 кластеров). Сжатые сроки диктует необходимость закрытия действующих полигонов ТБО в ряде муниципалитетов, поскольку они давно исчерпали свой ресурс. Так, в Миасском и Златоустовском городских округах, в течение 2018 года предстоит вывести из эксплуатации городские полигоны ТКО и открыть новый, под Карабашом. Самая масштабная задача стоит в Челябинске, где реализация новой системы обращения с отходами позволит решить проблему рекультивации городской свалки, расположенной в центре мегаполиса. В 2018 году здесь прекратят размещение отходов. Работы по ее рекультивации начнутся в 2019 году, после того, как будет разработан проект и получены необходимые заключения экспертизы.

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