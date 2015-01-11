Выборы 2018

18 марта 2018 года в нашей стране пройдут выборы Президента Российской Федерации. В избирательной кампании 2018 года предполагается множество технологических новаций, с которыми изберком будет вас знакомить.

Предлагаем вам задать свой вопрос председателю избирательной комиссии Челябинской области Сергею Обертасу. Все вопросы отправляются на электронную почту: [email protected] .

В свежем номере мы будем публиковать ответы на самые важные и интересные вопросы.

Ответы на все вопросы вы сможете найти на портале избирательной комиссии Челябинской области: iksrf74.uu.ru.