От Петрушки до царя Салтана. Юбилей Василисы Премудрой и самого красивого в Озерске здания!

Старый год еще не закончился, а театр кукол «Золотой петушок» уже пытают насчет планов на будущее. С таким вопросом к руководству театра обратилась Вера Сумкина, главный редактор одного из самых солидных периодических изданий нашего региона – «Культура Урала». Планы – вещь всегда достаточно эфемерная, но все же приоткроем занавес…

В 2018 году озерский театр кукол планирует обратиться к русским сказкам. Художественный руководитель и директор театра, заслуженный артист России Борис Макаров планирует поставить «Сказку о царе Салтане» А.Пушкина. Спектакль видится ему зрелищным, с множеством смен декораций (художник Екатерина Трифанова уже сочинила интересные эскизы). «Хотелось бы представить на нашей сцене пушкинский текст во всей его многогранной красоте, - делится замыслом Б.Макаров, - задействовать всю труппу, а в качестве музыкального оформления подобрать русскую музыкальную классику: Н.Римского-Корсакова, М.Мусоргского или М.Глинку». Обращение к творчеству великого русского классика не случайно. В 2019-м году весь мир будет отмечать 220-летие со дня рождения Александра Сергеевича, и театр подойдет к этой знаменательной дате во всеоружии.

Сказка-путешествие «Пойди туда, не знаю куда» по пьесе современного автора Максима Василька задумана Борисом Макаровым в духе русских народных сказок. Будет в ней незадачливый Царь-батюшка, коварный Тайный Советник и удалой стрелец Федор. И придется Федору отправиться на небо к солнышку, и за тридевять земель, и за море синее, а добры молодцы в зрительном зале, помимо хорошего настроения, обязательно получат полагающийся в русских сказках добрый урок.

Главный режиссер театра кукол «Золотой петушок» Дмитрий Ерохин в грядущем году планирует обратиться к традиции старинного русского театра и вывести на сцену знаменитого Петрушку. Надеется режиссер, что в этом году удастся осуществить и свою давнюю мечту о настоящем классическом рождественском вертепе.

Ближайшей премьерой 2018 года станет премьера молодого режиссера Екатерины Замула «Хитрый урок» по сказке братьев Гримм (инсценировка М.Кученкова сказки "Ёж и Заяц"). Это будет милая, добрая, с легкой хитринкой сказка о домовитом колючке Ежике и самоуверенном задаваке Зайце.

Жизнь каждого театра состоит не только из премьер, но и собственных знаменательных дат. 2018-й год принесет сразу несколько замечательных актерских юбилеев. Круглые даты отметят Татьяна Белка, Светлана Трофимова-Ерохина, Екатерина Замула, Игорь Филимонцев. Поздравления с юбилеем будет принимать заслуженный осветитель, мастер на все руки и просто очень хороший, значимый для озерского театра кукол человек – Александр Коваленко.

Десять лет – возраст для спектакля солидный, яркое свидетельство зрительской любви. В 2018 году такой юбилей отметят сразу четыре спектакля театра кукол «Золотой петушок»: «Сказка про Василису Премудрую» (реж. С.Кузнецова), «Тамбовская казначейша» (реж. Б.Макаров), «Чрезвычайные приключения Петрушки» (реж.Н.Шимкевич) и «The BESTолковое шоу» (реж. Б.Макаров). Пять лет с успехом идут на озерской сцене призеры многочисленных театральных фестивалей, спектакли Дмитрия Ерохина «Как царь русский дочек замуж выдавал за дочерей французских» и «Федорино горе».

Но самые значительные юбилейные даты в 2018 году отметит сам «Золотой петушок»! 1 мая исполнится 65 лет с тех пор, как озерский театр кукол стал самостоятельной организацией, отделившись от «родителя» своего – театра драмы. А в сентябре будет праздновать день рождение прекрасное, уникальное по своей архитектуре здание «Золотого петушка» - ему исполняется ровно 40 лет!

Десять лет назад, в 2008 году, по итогам первого театрального фестиваля-конкурса «Территория культуры Росатома» спектакль «Неживой зверь» в постановке Натальи Шимкевич (и он до сих пор бережно сохраняется в репертуаре театра!) был признан лучшим среди театров кукол. В награду Озерскому театру кукол вручен грант на осуществление новых творческих замыслов, а на церемонии награждения победителей фестиваля «Территория культуры Росатома» в Эрмитажном театре Санкт-Петербурга Озерск был провозглашен театральной столицей Росатома!

Такое признание и поддержка властей явилось стартом нового этапа в жизни озерского театра кукол, заложило перспективу его дальнейших успехов. С тех театр каждый год подтверждает свой профессиональный уровень, радуя озерчан и принося своему городу всероссийскую славу на театральных фестивалях.

Юлия Клепикова