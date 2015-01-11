Педагог из Челябинска стал победителем всероссийского конкурса

Конкурс профессионального педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» проводится по следующим номинациям: техническая, художественная, естественнонаучная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая. Наш регион представили пять педагогов. По итогам конкурсных испытаний финалистом в номинации «естественнонаучная направленность» стала Светлана Осадчая, учитель химии и биологии, педагог дополнительного образования школы № 68 города Челябинска. В номинации «туристско-краеведческая направленность» – Сергей Марков, педагог дополнительного образования дворца пионеров и школьников имени Н.К. Крупской; Анна Молчанова, педагог дополнительного образования муниципального общеобразовательного учреждения «Каслинская средняя общеобразовательная школа № 24». Татьяна Крачковская, педагог дополнительного образования мМуниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» имени академика В. П. Макеева» Миасского городского округа стала финалисткой в номинации «Художественная». Абсолютным победителем в номинации «Техническая» признан педагог дополнительного образования лицея № 97 города Челябинска Дамир Саканов. «Представители нашей области продемонстрировали хороший результат. Теперь их знания и опыт могут послужить примером для других педагогов. Стоит понимать, что при наличии высококвалифицированных кадров их ученики смогут получить качественное образование», – отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский. Добавим, во всероссийском этапе состязания приняли участие 60 человек из 36 субъектов Российской Федерации, ставшие победителями регионального конкурса. Среди них педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, преподаватели школ искусств, тренеры-преподаватели, а также индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, педагоги, реализующие программы дополнительного образования детей на русском языке за рубежом. В финале конкурсантам предстояло представить педагогическое кредо, провести открытое занятие, принять участие в импровизированном конкурсе, написать эссе на заданную тему и вступить в диалог с представителями Министерства образования и науки РФ в рамках круглого стола. «Наши учителя в очередной раз продемонстрировали настоящий профессионализм, и, безусловно, заслужили высокую оценку жюри. Не сомневаюсь, что участие педагогов в подобных состязаниях благотворно скажется на образовательном процессе, ведь такие мероприятия являются полноценной площадкой для непрерывного профессионального развития, – подчеркнула председатель комитета по делам образования Светлана Портье. – Личный пример не случайно является одним из эффективных методов в педагогике: только разносторонний, квалифицированный, компетентный педагог способен воспитать по-настоящему успешную личность».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/pedagog-iz-chelyabinska-stal-pobeditelem-vserossiyskogo-konkursa-42179