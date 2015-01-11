Любовь вновь торжествует на сцене

7 декабря в Озерском театре драмы и комедии «Наш дом» состоялась премьера музыкальной сказки «Иван да Марья».
Тридевятое царство находится на грани разорения. Царь, не видя другого выхода, решает женить Ивана на царевне из другого царства. А Иван влюблен в Марью и готов пойти на все, чтоб Царь поженил их. Тем временем Баба Яга и Соловей Разбойник решили завладеть царским троном и выдать за Ивана свою дочь Кикимору. Но им помешают Киса Анфиса, Марья и богатыри.
Режиссер-постановщик спектакля Марина Филоненко поставила удивительную сказку, которая научит детей одной простой, но важной мысли: «любовь должна править миром»!
Юному зрителю не придется скучать на этой сказке, так как музыкальные номера получились яркими и живыми. Музыку к спектаклю написал Заслуженный деятель искусств Ким Брейтбург. Автор либретто Евгений Муравьев. Хореограф спектакля Андрей Иодловский.
Сказочную сценографию и костюмы придумала молодая, но уже давно знакомая Озерскому зрителю художница Ольга Горячева, а волшебное световое оформление создал художник по свету Вячеслав Максимов.
(Реплика после премьеры) Учитель младших классов: "Я видела все сказки нашего театра, и эта лучшая из них!"
Театр ждет встречи со своими маленькими зрителями и их родителями!
Посмотреть спектакль можно 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря.
Полина Коваленко
https://vk.com/ozersknews
Фото Владимира Чиркова
Ключевые теги: театр драмы, премьера, сказка.
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