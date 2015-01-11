Делегация журналистов и блогеров из Челябинска и Екатеринбурга посетила ПО «Маяк»

Им показали все основные объекты радиохимического завода РТ-1, включая процесс переработки отработавшего ядерного топлива, и продемонстрировали возможности остекловывания жидких радиоактивных отходов. На протяжении всего визита делегацию журналистов и блогеров сопровождали специалисты предприятия, директор радиохимического завода Евгений Макаров и главный инженер ПО «Маяк» Дмитрий Колупаев, которые давали развёрнутые ответы на возникающие у журналистов вопросы. Кроме того, представителей СМИ ознакомили с результатами экологического мониторинга как на территории промышленной площадки предприятия, так и в её ближних пределах.

– Предприятие обладает надежной многоступенчатой системой экологического мониторинга, которая при малейшем превышении допустимых норм оповестит специалистов об этом. Ни на одном из 32 постов контроля превышения по содержанию в атмосфере рутения-106 не фиксировалось. На технологических участках завода РТ-1 существует множество датчиков, фиксирующих динамику изменения технологических процессов, причастных к выбросам. Ни один из них не сигнализировал о каких-либо превышениях или отклонениях от регламентных значений. По нашим данным, в сентябре-октябре этого года концентрации рутения-106 соответствовали регламентным значениям и были в 200 раз меньше установленной нормы, – сказал советник генерального директора ПО «Маяк» по науке и экологии Юрий Мокров.

Напомним, 21 ноября Росгидромет сообщил о превышении в сентябре-октябре концентрации в воздухе радиоактивного изотопа «Рутений-106» в Челябинской области. В первые часы после сообщения на ПО «Маяк» была создана комиссия, которая дополнительно проверила данные систем газоочистки, проинспектировала состояние и режим эксплуатации всех штатных систем контроля выбросов, и сделала отбор почвы в пяти прилегающих к предприятию населённых пунктах. По итогам исследований, специалисты определили, что концентрация рутения была меньше нормативной в несколько миллионов раз.

– Если честно, сомнений в том, что «Маяк» непричастен к появлению в атмосфере рутения, у меня не было сразу. Просто потому, что я знаю, что ни из отработавшего топлива, ни при производстве источников ионизирующего излучения на предприятии рутений не используют уже 40 лет. После того, как я лично смог увидеть данные десятков экологических проверок, могу ещё раз заявить: «Маяк» – точно не виновник сложившейся ситуации с появлением в атмосфере рутения. А такая открытость Росатома и конкретного предприятия – это пример поведения с общественностью,– поделился впечатлениями участник пресс-тура, блогер из Екатеринбурга Сергей Колясников.

К таким же выводам пришла и межведомственная комиссия, проверявшая ПО «Маяк» на прошлой неделе. По данным экспертов, сгоревший в слоях атмосферы космический объект мог вполне вероятно стать причиной появления рутения-106 в атмосфере. Сейчас создана еще одна комиссия с привлечением экспертов Росатома, Росгидромета, РАН и ФМБА. Эксперты попытаются установить более точные причины появления рутения-106 в атмосфере.

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»