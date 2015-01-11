Отмечены за формирование экологической культуры

«Детский эколого-биологический центр» Озерского городского округа занял первое место на Всероссийском конкурсе программ и методических материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей, который проводит Министерство образования и науки Российской Федерации.
На конкурс в номинации: «История юннатского движения и дополнительного естественнонаучного образования детей» была представлена работа "О чем молчали липы...» (история создания станции юных натуралистов в г. Озерске). Авторы работы - Косажевская Н.В., Смирнова О.А.
До этого, в сентябре 2017 года, эта работа заняла 1 место на областном этапе Всероссийского конкурса и была отправлена в Москву представлять Челябинскую область.
Данный Всероссийский конкурс проводился девятый раз с 2000 года и продолжил традицию проведения мероприятий для педагогических работников — авторов методических материалов по дополнительному эколого-биологическому образованию детей. Целью конкурса является совершенствование методического обеспечения дополнительного естественнонаучного образования детей, направленного на формирование экологической культуры.
В 2017 году конкурс приурочили к Году экологии в Российской Федерации.
По итогам регистрации к оценке были приняты 280 конкурсных работ от 47 субъектов Российской Федерации.
В завершение конкурса его лауреаты и дипломанты, авторы победивших работ, получили сертификаты с печатью Министерства образования и науки РФ о размещении конкурсных материалов на федеральном интернет-ресурсе.
Следующим шагом станет выпуск брошюры «О чем молчали липы...».
Информация и фото предоставлены ДЭБЦ
http://www.ozerskadm.ru
Ключевые теги: детский эколого-биологический центр.
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