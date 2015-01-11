Челябинские хирурги восстанавливают пациентам стопы с вальгусной деформацией

Так называемая вальгусная деформация исправляется с помощью суставосберегающей операции по методике Клейтона-Хоффмана. Суть операции состоит в том, что через небольшой разрез распиливается проблемный сустав и фиксируется металлическим винтом в физиологически правильном положении. Головки суставов трех плюсневых костей удаляются, так как они не функциональны. Сами пальцы остаются и функционируют за счет мышц. «В основном вальгусная деформация – проблема пожилых пациентов, которым важен функциональный результат, – рассказал врач ортопед-травматолог ЧОКБ Руслан Хайрутдинов. – Боль от разрушенных суставов заставляет не только носить закрытую обувь на несколько размеров больше, но и не позволяет долго находиться на ногах. Убирая разрушенные суставы, мы избавляем пациента от боли и получаем прекрасный косметический эффект. Кроме того, эта методика позволяет пациентам достаточно быстро реабилитироваться». Обезболивание при таком вмешательстве в ЧОКБ проводят по инновационной методике. Проводниковая анестезия под контролем УЗИ-аппарата «отключает» чувствительность только на том отрезке ноги, который необходим для работы хирурга. После операции надевается специальная помпа, которая позволяет пациенту самостоятельно регулировать подачу обезболивающего препарата в первые сутки. Ранее травматологи использовали общую и спинно-мозговую анестезию – более тяжелые и опасные виды обезболивания. В год в областной больнице выполняют более 600 операций на стопе. В их числе и операция Клейтона-Хоффмана при ревматоидной деформации стоп, удаление косточек на стопе мини-инвазивным методом, эндопротезирование первого плюснефалангового сустава керамическими протезами. Все эти вмешательства производятся по программе высокотехнологичной медицинской помощи бесплатно для пациента. Направить на операцию должен травматолог в поликлинике по месту жительства.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskie-hirurgi-vosstanavlivayut-pacientam-stopy-s-valgusnoy-deformaciey-42232