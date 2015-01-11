Приглашаем детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования и жителей Озёрска любого возраста, увлекающихся искусством складывания из бумаги, принять участие в городской выставке «Оригамский Новый год». Принимаются любые изделия и украшения, выполненные в технике оригами.

Открытие выставки состоится 14 января 2018 года, работы можно приносить и размещать с 8 по 12 января в выставочном зале Центральной городской библиотеки. Обязательно приложить к работе информацию с фамилией, именем автора, названием работы, Ф.И.О. педагога, названием учреждения. Для индивидуальных работ – Ф.И.О. авторов, название работы, контактный телефон.

Тел. для справок 2-30-78.