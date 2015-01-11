Музыку для «Курочки Рябы» написал озерский гитарист-виртуоз!

В театре кукол «Золотой петушок» предновогодние сюрпризы начнутся за две недели до Нового года. 16 декабря в 11:00 и 13:00 в малом зале состоится премьера для самых маленьких (3+) – «Курочка Ряба»! Спектакль создается по многочисленным просьбам зрителей, а заявки из детских садов и яслей поступают уже сейчас в больших количествах.

«Курочка Ряба» – сказка древняя, загадочная. Ученые-фольклористы обнаруживают в ней чуть ли не библейскую историю об изгнании из рая Адама и Евы, а в образе Мышки – действие потусторонних сил. Современные версии спектаклей по этой сказке варьируются от внезапно свалившегося на Бабку с Дедкой золотого клада в миллион долларов – до Киндер-сюрприза. Но зрители Озерского театра кукол «Золотой петушок» могут спать спокойно – в спектакле Озерского театра кукол «Золотой петушок» ничего такого не будет!

Главный режиссер Дмитрий Ерохин в содружестве с главным художником Екатериной Трифановой задумал спектакль веселый, музыкальный, добрый и красивый. Классический сюжет сказки-потешки останется без изменений, но без забавных поворотов и милых сюрпризов не обойтись. Как всегда в спектаклях Дмитрия Ерохина, интересно будет и детям, и родителям.

Сказку рассказывает и показывает Светлана Трофимова-Ерохина. На этот раз она предстанет перед зрителем в образе обаятельного библиотекаря. «Мы посвящаем нашу сказку Центральной детской библиотеке Озерска, - рассказывает Дмитрий Ерохин. - Там работают замечательные специалисты, большие выдумщицы, а мы с нашим сыном Егором их постоянные читатели и почитатели».

Интригующий дебют! Музыку к спектаклю «Курочка Ряба» написал известный озерский гитарист-виртуоз Олег Аленский. Музыкант сам вышел на руководство театра кукол с предложением о сотрудничестве. Завмуз театра Сергей Гальперин горячо поддержал эту инициативу: «Давно знаю Олега и считаю его одним из лучших музыкантов Озерска. Думаю, из этого может получиться очень интересный проект». По общему мнению Дмитрия Ерохина и Олега Аленского, первый опыт и правда удался. Зрители смогут оценить не только музыку композитора, но и услышать несколько фрагментов его собственной игры на электрогитаре. "Это мой первый опыт сотрудничества с детским театром и театром вообще, - рассказывает музыкант. - Обязательно постараюсь прийти на премьеру".

Юлия Клепикова