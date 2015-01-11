21 декабря состоится концерт «Образцового коллектива» хора «Гармония» «Там, где Новый год».

В концертном зале Дворца культуры «Строитель» прозвучат всеми любимые популярные песни для детей в исполнении хора, его ансамблей и солистов. Создать чудесное предновогоднее настроение вам помогут юные вокалисты от 4 до 14 лет.

Приглашаем всех родителей с детьми, ведь это ЗДОРОВО - петь вместе!

Концерт состоится 21 декабря в ДК «Строитель» начало в 18:30.