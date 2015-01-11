Жильцы смогут платить за тепло по личным счетчикам

Начало зимы выдалось теплым, однако этого не скажешь, глядя на счета за отопление. Повлиять на их размер жители не могут. В большинстве многоэтажек стоят общедомовые счетчики, и чем холоднее на улице, тем дороже обходится тепло.

При этом платить по индивидуальным приборам, которыми сегодня оборудованы многие квартиры в новостройках, граждане, увы, не имеют возможности. Счетчики есть, а соответствующего норматива нет.

Исправить ситуацию должны подготовленные минстроем поправки в правительственные акты, касающиеся предоставления коммунальных услуг в многоквартирные дома. В документе, который сейчас проходит этап общественного обсуждения, прописаны формулы, с помощью которых жильцы, наконец, смогут платить за отопление не по общедомовым, а по своим личным приборам учета. "Если учесть, что у нас в квартирах зимой может быть разная температура - кто-то держит окна открытыми, а у кого-то полы с подогревом, переход на расчет платы за отопление по индивидуальным счетчикам учета выглядит разумным", - считает руководитель проекта Института экономики города Игорь Колесников.

В теории владельцы индивидуальных тепловых счетчиков, как только их можно будет использовать при расчете квартплаты, смогут получить заметную экономию в средствах. То есть жильцы заплатят только за то, сколько тепла они потребили сами в своей квартире плюс то, что ушло на обогрев подъезда в расчете на свою жилплощадь (это касается и нежилых помещений тоже - магазинов, парикмахерских на первых этажах здания и так дале). По разным оценкам, реально получить даже двухкратную "скидку" за тепло. Правда, как и в случае с водосчетчиками, придется пойти на некоторые ограничения.

"Тут, конечно, много зависит от того, насколько человек серьезно подходит к вопросу экономии тепла. Если он готов поставить энергоэффективные окна, отладить систему вентиляции или даже просто реже открывать форточку, тогда и счета за отопление, которые составляют до половины квартплаты, будут оптимизированы", - продолжает Игорь Колесников.

Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина согласна, что индивидуальные счетчики лучше коллективных. Однако в части отопления, по мнению собеседницы "Российской газеты", россияне стали заложниками централизации, и в старых домах вопрос с индивидуальными приборами учета тепла никогда не будет решен.

Дело в том, что в новостройках разводка отопления сразу делается таким образом, что система теплоснабжения квартиры имеет один вход и один выход. То есть достаточно поставить один счетчик и списывать с него показания. Но таких домов, по оценкам Москвиной, по стране наберется порядка 3 процентов.

В многоэтажке, которая была построена лет двадцать-тридцать назад, счетчик придется ставить на каждый стояк. А их, в зависимости от количества комнат, может быть и два, и три и даже пять. Понятно, что окупаемость такой "переделки" выходит за пределы нескольких десятков лет.

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