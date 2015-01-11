Озерский городской округ вошел в состав Кыштымского кластера регионального оператора по обращению с ТКО

Работа по созданию новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами начата в Челябинской области в соответствии с изменениями, внесенными в федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (завершение работы запланировано на 1 июля 2018 года).

Статья 24.6 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" определяет, что сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются региональным оператором в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами и правилами обращения с твердыми коммунальными отходами.

Согласно законодательству, твердые коммунальные отходы – это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

В соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО, наш регион (Челябинская область) поделен на шесть кластеров, в каждом из которых создаются специализированные современные объекты, выбираются региональные операторы, которым и предстоит организовать новую систему обращения с коммунальными отходами.

Озерский городской округ вошел в состав Кыштымского кластера наряду с муниципалитетами Кыштыма, Верхнего Уфалея, Снежинска, Касли, Нязепетровска, Аргаяша. На основании конкурса, проведенного в соответствии с федеральным законом, статус регионального оператора в Кыштымском кластере присвоен Обществу с ограниченной ответственностью «Спецсервис». Это предприятие подписало с Министерством экологии Челябинской области соглашение на осуществление деятельности регионального оператора по оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Кыштымского кластера. В настоящее время ООО «Спецсервис» осуществляет сбор и вывоз ТКО в Кыштыме, сортировку отходов и размещение их на полигоне.

В соответствии со статьей 24.6 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", региональные операторы заключают договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственниками твердых коммунальных отходов (УК, ТСЖ, юридическими и частными лицами и др.). Правоотношения устанавливаются в соответствии с типовым договором, утвержденным Правительством Российской Федерации, который может быть дополнен по соглашению сторон иными не противоречащими законодательству Российской Федерации положениями.

Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами является публичным для регионального оператора. Региональные операторы вправе заключать договоры на оказание услуг по обращению с другими видами отходов с собственниками таких отходов.

Собственники твердых коммунальных отходов (УК, ТСЖ, юридические и частные лица и др.) заключают договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их сбора.

По договору, региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в местах, которые определены в этом договоре, и обеспечивать их сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а собственник твердых коммунальных отходов обязуется оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.

Таким образом, услуга по вывозу и утилизации ТКО становится коммунальной. Плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО будет взыматься региональным оператором.

Заключение договоров произойдет после утверждения Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на территории Кыштымского кластера.

В соответствии с вышеизложенным, региональный оператор ООО «Спецсервис» начинает свою деятельность в Кыштымском кластере и знакомит с проектом договора на оказание услуг по обращению с ТКО всех потребителей услуг. С проектом договора можно ознакомиться, связавшись с ООО «Сервис» по указанным ниже адресам, а также в отделе охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа по адресу пр. Ленина, 62, каб. 331, тел. 2-35-27, 2-57-51.

Справочно:

Общество с ограниченной ответственностью «Спецсервис»:

ОГРН 1047406503165; ИНН/КПП 7413010797/741301001; ОКПО 74216129

456870 Челябинская область, г. Кыштым, ул. Калинина, д. 172

тел/факс (35151) 5-50-40, 5-50-31

адрес официального сайта: specservis74.ru,

адрес электронной почты: [email protected]

Информация предоставлена начальником отдела охраны окружающей среды

администрации Озерского городского округа Г.Н. Смирновой.