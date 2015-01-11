Прокурор Озерска потребовал демонтировать шлагбаум, мешающий проходу пешеходов по тротуару

Прокуратура ЗАТО г. Озерск провела проверку, в ходе которой установила, что на период производства работ по строительству торгово-досугового комплекса по ул. Дзержинского проход пешеходов по тротуару вдоль улицы был закрыт путем установки шлагбаума.

С 2009 года и по настоящее время строительство торгово-досугового комплекса остановлено, ограждение стройплощадки демонтировано. Однако шлагбаум, установленный без получения в установленном порядке разрешения на право производства земляных работ и оформления землепользования в месте общего пользования в пределах дороги ул. Дзержинского, препятствующий движению пешеходов по тротуару, не демонтирован, что нарушает законные права граждан на свободное передвижение по тротуару.

В этой связи главе Озерского городского округа и начальнику Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа прокурором внесены представления с требованиями устранить нарушения законодательства в сфере дорожной деятельности и безопасности дорожного движения, а также привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений поставлено на контроль.

http://www.chelproc.ru/news/?id=15216