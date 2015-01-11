Оперативная обстановка на 19 декабря 2017 года

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа

1. Сегодня вторник 19 декабря 2017 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -23 град. С

• атмосферное давление 756 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 91 %

• ветер _нет м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 3 ДТП

без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1. В сетях холодного водоснабжения К.Маркса 21 п-3 С 9 до 12 часов

Матросова 35 С 9 часов до ок.

2. В сетях электро-снабжения Трудящихся 24 С 9 часов до ок.

3. В сетях горячего водоснабжения

и отопления К.Маркса 21 п-3, Дзержинского 60, Гайдара 4, Победы 50 С 9 до 12 часов

Матросова 35, Дзержинского 35 п-5, Гайдара 22 п-1 С 9 часов до ок.

Победы 44 С 9 до 15 часов

Вниманию жителей округа!

По данным Челябинского гидрометцентра 19-20 декабря 2017 г. в южных районах Челябинской области сохраняется аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7º и более ниже климатической нормы.

Вниманию озерчан!

19 декабря 2017 года будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

Вниманию водителей!

В связи с выполнением земляных работ по ул. Герцена будет временно перекрыто движение на участке от ул. Свердлова до ул. Строительная с 15.12.2017 г. по 20.12.2017 г.

Вниманию родителей и школьников!

В связи с низкими температурами воздуха в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступает большое количество звонков с вопросом об отмене занятий в учреждениях образования из-за морозов.

Решение об отмене занятий принимает начальник Управления образования администрации Озерского городского округа. Во избежание пропуска информации о ЧС, важных звонков об угрозе жизни и здоровью граждан, убедительная просьба к озерчанам адресовать вопросы об отмене занятий учащихся непосредственно в образовательные учреждения (дежурному на вахте). Кроме того, информация об отмене занятий будет оперативно размещена на сайте Управления образования – www.gorono-ozersk.ru.

В случае отмены занятий работники ЕДДС информируют об этом население по проводному радио в 6.30, 6.55, 7.30, 7.55 и размещают информацию на официальном сайте органов местного самоуправления – http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/.

Запомните! Телефон 112 не является телефоном справочной службы или номером, по которому принимаются жалобы или обращения граждан!

2.2. Гидрологическая обстановка: в норме. 2.3. Лесопожарная обстановка: в норме.

2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.

С начала года на водоемах области погибло 58 человек. За аналогичный период 2016 года на водоемах области погибло 84 человека.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

III. Прогноз возможных ЧС на 19.12.2017 г.

3.1. Опасные явления: 19-20 декабря в южных районах Челябинской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7º и более ниже климатической нормы.

3.2. Комплекс неблагоприятных явлений: не прогнозируется.

3.3. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область/ Переменная облачность, без осадков, местами слабая изморозь. Ветер юго-восточный, южный 2-7 м/с, по югу неустойчивый 0-5 м/с. Температура воздуха ночью минус 19-24º, на юге минус 25-30º, в низинах минус 31-36º, днем минус 9-14º, на юге минус 14-19º, в низинах минус 19-24º.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,1) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости при туманах, выход из строя узлов и агрегатов автомобилей при низких температурах, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, порывы трубопроводов при перепадах температуры теплоносителя, нарушение электроснабжения вследствие массового включения мощных обогревательных электроприборов.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с неустойчивыми погодными явлениями, низкой температурой воздуха ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 150_ обращений граждан.

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