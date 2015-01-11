На трассе под Кыштымом перевернулся внедорожник

Авария произошла вчера около 17 часов на 41-м километре автодороги «Тюбук – Кыштым». Житель Озёрска, управляя автомобилем «Мицубиси Паджеро», решил обогнать «Ниву». Не успел он завершить манёвр, как внедорожник стало кидать из стороны в сторону, и в итоге он оказался в кювете колёсами кверху.

– Кроме водителя, в автомобиле находились его жена и сын 2008 года рождения, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Они не пострадали.

Зато глава семейства, по предварительным данным, получил перелом лопатки и ушиб грудной клетки. Мужчина прошёл освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Он управлял автомобилем в трезвом виде.

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