Челябинская филармония готовит 50 концертов для ветеранов

Первые фестивальные концерты пройдут в Верхнем Уфалее, Златоусте и Трехгорном. Посвящены они будут комсомольской эпохе и музыке тех лет. Публика услышит знакомые и любимые песни Пахмутовой, Добронравова, Рождественского и других советских авторов, на которых воспитывалось их поколение. Позже к проекту присоединятся и другие территории. «Мы проводим порядка 1200 концертов в год, поэтому опыт проведения выездных мероприятий у нас большой. Для нас это новый поворот в работе, мы первый раз работаем с ветеранскими организациями, опыт интересный. Охватим всю область, привлечем лучшие силы, сформируем новые программы, кстати, три уже сделали. Каждая территория сможет выбрать ту программу, которая ей больше понравится», – отметил директор филармонии Алексей Пелымский. В программы войдут инструментальные и вокальные номера, романсы, музыка военных лет, популярная классика. «Проект поддержал губернатор Челябинской области Борис Дубровский, он рассчитан на год. Осенью мы подведем итоги, и думаю, продолжим его, внесем в бюджет. Поскольку работа беспрецедентная, аналогов этому проекту, насколько мне известно, нет. Самое главное, что это делается от души, на фоне всеобщей коммерциализации, в том числе искусства, это дорогого стоит», – подчеркнул министр культуры области Алексей Бетехтин. Кроме того со следующего года филармония вводит в обиход специальные абонементы для ветеранов и будет готовить специальные вечера, на которых можно будет не только послушать хорошую музыку, но и пообщаться.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskaya-filarmoniya-gotovit-50-koncertov-dlya-veteranov-42349