Отец Дмитрий. Впервые на Озёрск.ру и УКС-ТВ

Уважаемые читатели, приближается череда зимних праздников: Новый год, Рождество, Крещение…
С этими праздниками всегда связано множество вопросов, в том числе религиозного плана.
Вы можете задать их благочинному Озёрско-Кыштымского округа Челябинской епархии, настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска протоиерею Димитрию Шорину. Он будет у нас в студии 25 декабря.
Ждем ваших вопросов в комментариях на сайте, по электронной почте [email protected] или по телефону 7-06-72.
Интервью состоится 25 декабря и будет доступно к просмотру на сайте и канале в записи с 26 декабря.
Ведущим интервью будет Александр Волынцев.
Озёрск.ру
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