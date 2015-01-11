Отец Дмитрий. Впервые на Озёрск.ру и УКС-ТВ

Уважаемые читатели, приближается череда зимних праздников: Новый год, Рождество, Крещение…

С этими праздниками всегда связано множество вопросов, в том числе религиозного плана.

Вы можете задать их благочинному Озёрско-Кыштымского округа Челябинской епархии, настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска протоиерею Димитрию Шорину. Он будет у нас в студии 25 декабря.

Ждем ваших вопросов в комментариях на сайте, по электронной почте [email protected] или по телефону 7-06-72.

Интервью состоится 25 декабря и будет доступно к просмотру на сайте и канале в записи с 26 декабря.

Ведущим интервью будет Александр Волынцев.

Озёрск.ру