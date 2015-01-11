Росатом объявил о старте приема заявок на конкурс социально значимых проектов 2018 года

Стартовал прием заявок на конкурс социально значимых проектов госкорпорации «Росатом», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Общественный совет организации.

Некоммерческие организации, выступающие с инициативами по развитию территории расположения ПО «Маяк» (ЗАТО Озерск, Челябинская область), могут подавать заявки на участие до середины января. Главное условие – инициативы должны касаться нужд и пожеланий жителей города и области.

Конкурс среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально значимых проектов Росатома инициирован Общественным советом госкорпорации и проводится с 2013 года.

Проекты реализуются за счет средств, полученных при победе в конкурсе.

Цель – поддержать общеполезные инициативы на территориях расположения объектов атомной отрасли. За историю существования конкурса жителями территорий присутствия было подано 1 552 заявки, из них одобрено более 400 лучших конкурсных проектов на сумму более 198 млн рублей.

Заявки для участия в конкурсе подаются по следующим направлениям:

- охрана окружающей среды;

- развитие физической культуры и спорта;

- культура и творчество;

- городская среда;

- безопасное использование ядерных технологий в мире, международное сотрудничество;

- российская атомная энергетика в международном пространстве;

- информационно-просветительская деятельность в области использования атомной энергии;

- общественная деятельность в области медицины и здравоохранения;

- образовательная деятельность в области использования атомной энергии.

Участие в конкурсе могут принять проекты, реализуемые в регионах расположения организаций атомной отрасли: Архангельской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Костромской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Смоленской, Свердловской, Саратовской, Тверской, Томской, Челябинской, Ульяновской областей, Забайкальского, Красноярского, Камчатского, Приморского краев, Удмуртской Республики, Республик Карелия, Калмыкия, Бурятия, Чукотского автономного округа, Москвы и Санкт-Петербурга.

Подача заявок на конкурс пройдет в два этапа: с 11 декабря 2017 года по 15 января 2018 года и с 16 марта по 30 апреля 2018 года. Списки финалистов опубликуют на сайте госкорпорации до 31 января, а окончательные итоги конкурса подведут в конце июня.

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