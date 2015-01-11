В Челябинской области инвестор выступил с частной инициативой по строительству ледовой арены в Озерске

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области опубликовало предложение инвестора – АНО «Дирекция социальных и спортивных проектов», выступившего с частной инициативой о строительстве ледовой арены «Ледовая академия «Высота» в г. Озерск. Соответствующая информация размещена на torgi.gov.ru.

В связи с поступившем предложением инвестора прием заявок о готовности участия в конкурсе на право заключения концессионного соглашения будет осуществляться конкурсной комиссией с 21 декабря по 3 февраля 2018 года, итоги будут подведены 5 февраля.

Согласно конкурсной документации, общая стоимость проекта оценивается в 500 млн рублей, из которых инвестиции концессионера составят 300 млн рублей, концедента – 200 млн рублей. Планируется, что концессионное соглашение с инвестором будет заключено сроком на 3,4 года, при этом срок создания объекта концессионного соглашения составит не более 26 месяцев с даты заключения.

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