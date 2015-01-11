Почти 100 южноуральцев отправятся на Кремлевскую елку

26 декабря в Государственном Кремлевском Дворце состоится общероссийская новогодняя елка. Челябинскую область на ней представят 96 детей. В состав делегации включены обучающиеся в возрасте от 8 до 13 лет, ранее не участвовавшие в данном мероприятии. В их число входят отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети из социально незащищенных семей, опекаемые и приемные дети, дети сотрудников, служивших в «горячих точках». Помимо основного торжества в программе запланировано посещение «Мемориального музея космонавтики». Обзорная экскурсия состоится 25 декабря. «Кремлевская елка – это заветная мечта для многих детей. Организаторы устраивают не просто новогоднее представление, а целую сказку», – отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский. Для справки: В 1935 году состоялась первая детская елка, которая прошла в Колонном зале Дома Союзов. В 1953 году главное новогоднее представление для детей состоялось в Большом Кремлевском дворце, после чего собирать здесь юных зрителей под Новый год стало традицией. С тех пор организаторами праздника являются московские профсоюзы. Билеты на елку в Кремль давали отличникам учебы. В 1963 году самое популярное детское представление перенесли в Кремлевский дворец Съездов (сейчас – Государственный Кремлевский дворец), так как его вместимость составляет до 6 тысяч человек.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/pochti-100-yuzhnouralcev-otpravyatsya-na-kremlevskuyu-elku-42374