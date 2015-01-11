Челябинская область в течение 2017 года обеспечивает переселенцев из Украины бесплатной медицинской помощью

В 2017 году государственные и муниципальные медицинские организации Челябинской области оказывают украинским беженцам скорую, первичную, специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь в экстренных и неотложных формах при заболеваниях и состояниях, включенных в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Также украинцы, массово и экстренно прибывшие в Челябинскую область, получают профилактические прививки по эпидемическим показаниям за счет средств областного бюджета. В 2017 году за счет средств федерального бюджета, поступивших в бюджет Челябинской области на компенсацию расходов по оказанию экстренной и неотложной помощи гражданам Украины, направлено порядка 200 тысяч рублей в соответствии с расчетами муниципалитетов и госучреждений.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskaya-oblast-v-techenie-2017-goda-obespechivaet-pereselencev-iz-ukrainy-42371