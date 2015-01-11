 Лучших озёрских спортсменов 2017 года наградили в «Строителе»

20 декабря 2017 года в Озерске, в уютном зале ДК "Строитель" прошла церемония награждения призеров, победителей, чемпионов, лучших из лучших спортсменов и их тренеров ОГО. Более 140 наград вручил глава Озерского городского округа Евгений Юрьевич Щербаков.

На сцену приглашали победителей и призеров по видам спорта...

Воспитанниц спортивного Клуба «Мастер» команда по степ-аэробике "Максимум", отделения: дзюдо, пауэрлифтинга и гиревого спорта, бокса и кикбоксинга, шахматы, парусного спорта, горнолыжного спорта, дартс, команды баскетбола и волейбола. Не остались без внимания инва-спорт, а также, ветераны труда и спорта, которые в этом году показали отличную физическую подготовку и стали лучшими в области, заняв 1 место по 2-ой группе в 6-ой областной спартакиаде ветеранов спорта и труда Челябинской области.

Украсили праздник выступления клуба аэробики интерспорт – фитнес, школа танцев Эмоушен и вокалист Евгений Гилев.

В этот же день состоялось вручение знаков отличия ВФСК ГТО по итогам 3 квартала 2017 года. Удостоверения и знаки получили из рук главы Озерского городского округа Евгения Юрьевича Щербакова те, кто бесспорно готов к труду и обороне, те, кем может гордиться наша огромная страна и, конечно, наш город. Всего в Озерском городском округе в третьем квартале 2017 года обладателями знаков отличия ГТО стали 39 человек.

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