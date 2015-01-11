Мэр приветствовал спортивную элиту Озёрска

Накануне в ДК «Строитель» прошла церемония награждения лучших озёрских спортсменов, тренеров, ветеранов, а также торжественное вручение знаков отличия ВФСК ГТО по итогам 3 квартала 2017 года. На мероприятии присутствовали Глава ОГО Евгений Щербаков и начальник управления по физической культуре и спорту администрации ОГО Артур Гаврилов. Евгений Щербаков со сцены приветствовал спортивную элиту Озёрска, а это 141 человек! Так, на сцену поднимались баскетболисты, боксёры, почитатели парусного спорта, дартса, представители инва-спорта, а также их многоуважаемые тренеры и ветераны, отстаивающие честь города на самых разных состязаниях. Всем им были вручены дипломы, а также денежные премии.

По словам заместителя начальника Управления по ФКиС Озерского городского округа Сергея Степанова, в прошлом году чествовали спортсменов и тренеров – порядка 50 человек, в этом году появилась возможность наградить и ветеранов, которые впервые заняли 1 место в Областной спартакиаде, опередив лишь на одно очко Кыштым.

На вопрос о планах в спортивной сфере на 2018 год, Сергей Степанов ответил, что уже по старой доброй традиции пройдут «Лыжня России», эстафета, День физкультурника, фестивали ГТО, а также Спартакиада детей "Олимпийские надежды Южного Урала" . Особая надежда возлагается на ремонт Дворца спорта на улице Кирова, а также на возведение Ледовой арены.

Кроме того, в уходящем году в Озёрске появились 3 новые Федерации: лёгкой атлетики, пауэрлифтинга и многофункционального многоборья. Возможно, от них тоже в 2018 году стоит ждать проведения соревнований и Чемпионатов.

Александра Лебедева