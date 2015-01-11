В семи автомобилях неправильно перевозили детей

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, а также в рамках профилактического мероприятия «Зимние каникулы» 20 декабря 2017 года на территории Озерского городского округа сотрудниками ОГИБДД проводились массовые проверки, направленные на выявление нарушений, допускаемых водителями при перевозке несовершеннолетних детей в салонах автомобилей.

За время проведения данного мероприятия инспекторами ДПС ОГИБДД было выявлено 7 водителей, которые перевозили детей без использования детского удерживающего устройства, а также не пристегнутыми ремнями безопасности.

ГИБДД напоминает, что детское удерживающее устройство необходимо для обеспечения безопасности и сохранения жизни и здоровья ребенка. Такие проверки сотрудники ГИБДД будут проводить и в дальнейшем в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск