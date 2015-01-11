Скоро-скоро Новый год!

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Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
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| Новости » Культура » Афиша

Скоро-скоро Новый год!

Чувствуете, в воздухе витает еловый и мандариновый запахи Нового года? Нет?! Тогда бегом на поиски новогоднего настроения! Афиша самых интересных событий Озёрска, Челябинска и Екатеринбурга!

Скоро-скоро Новый год!

Озёрск

22, 23 и 24 декабря

ГК Егоза: будут работать трасса "Спортивная" и основной подъемник до 8-ой опоры.

А также - подъемники для начинающих, прокат, кафе и ТЮБИНГ!

Возможна аренда мангальных зон.

Скоро-скоро Новый год!

Скоро-скоро Новый год!

22 декабря 17-00

Стадион «Труд»: на праздник, посвященный открытию городского катка на стадионе «Труд».

Программа рассчитана на участников разного возраста, особенно интересно смогут провести время на свежем воздухе родители с детьми.

Скоро-скоро Новый год!

Скоро-скоро Новый год!

23 декабря 10-30

Бильярдный клуб Баскервиль: Кубок города по «Пирамиде комбинированной».

24 декабря 10-30

Бильярдный клуб Баскервиль: турнир «Пирамида свободная» для участников групп.

Скоро-скоро Новый год!

23 декабря 11-00

Театр кукол «Золотой петушок»: «Госпожа Метелица»

Скоро-скоро Новый год!

24 декабря 11-00

Театр кукол «Золотой петушок»: «Серая шейка».

Скоро-скоро Новый год!

23 декабря 15-00

ДК «Строитель»: мы будем учится вязать (и свяжем!) популярную в интернете модель сумочки "Зефирка-лайт". На мастер-кассах мы:

- предоставляем все материалы и инструменты (цвет пряжи можно выбрать заранее из более чем 40 оттенков),

- обучаем основам вязания крючком, которые вы можете развить в дальнейшем,

- вяжем заявленную вещь, т.е. вы уходите с обновкой,

- пьём чай и болтаем.

Предварительная запись обязательная. Орг.взнос 950 рублей.

Скоро-скоро Новый год!

24 декабря 14-30

Кск «Лидер»: открытый Кубок ОГО по волейболу среди женских команд. Финал!

Скоро-скоро Новый год!

24 декабря 10-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: музыкальная сказка «Иван да Марья» (5+)

Скоро-скоро Новый год!

24 декабря 13-00

Хоккейный корт стадиона "Труд"

Приглашаем всех болельщиков на домашний матч в рамках чемпионата Челябинской области по хоккею с шайбой. ХК "Маяк-Гранит" встречается с ХК "Метеор-Сигна" (г. Челябинск).

Скоро-скоро Новый год!

24 декабря 15-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: отчётный концерт «Леанель».

Скоро-скоро Новый год!

24 декабря 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «А была ли певица?». Сразу после спектакля состоится празднование пятилетнего юбилея экспериментальной площадки "Мастерская"!

Скоро-скоро Новый год!

П.Татыш

23 декабря 13-00

ДК им.Пушкина: праздничный концерт, посвящённый Дню спасателя.

Скоро-скоро Новый год!

23 декабря 16-00

ДК им.Пушкина: новогодний карнавал «Снежинка и звездочёт».

Скоро-скоро Новый год!

П.Новогорный

22 декабря 17-30

ДК «Энергетик»: праздничный вечер, посвящённый Дню энергетика.

Челябинск:

До 7 января

Выставочный зал Челябинского отделения Союза художников России: Персональная выставка семьи Левшич Николая, Галины и Артема, под названием «Семейный альбом». Эта удивительная история нашего родного края Челябинской области в картинах, ее экология, экономика, социальные отношения, нарисованы простые труженики и волевые люди, друзья, родственники, но и исторические, религиозные и легендарные персонажи, связанные с большой и малой родиной: История пугачевского восстания, гражданской войны, великой отечественной войны, история золотодобычи в Челябинской области, сказы и легенды Южного Урала.

Скоро-скоро Новый год!

22 декабря 18-00

Библиотека им.А.С.Пушкина: встреча челябинского сообщества «Кино-Новый год»

· Приглашают всех желающих отпраздновать Новый год и посмотреть, кто что снял в Челябинске в 2017!

· На встрече вы увидите фильмы молодых уральских режиссеров и видеоролики известных продакшн-студий, киностудий и киношкол. Работы представят сами авторы.

Скоро-скоро Новый год!

23 декабря 17-00

ЮУрГУ, корпус «Сигма»: Курилка Гутенберга — это некоммерческий образовательный проект. Цель проекта — популяризация знаний в обществе.

· Как говорит о науке доступным и нескучным языком?

Проект "Курилка Гутенберга" успешно реализует миссию доступного просвещения и делает это в увлекательном формате.

3 лекции по 30 минут из уст молодых ученых.

· В эту субботу представится возможность узнать все о радиации и радиофобии (боязни радиоактивного излучения), побывать в будущем больших городов - агломераций и выяснить, почему одни много покупают, а другие мало продают.

Скоро-скоро Новый год!

С 22 декабря

Зал камерной и органной музыки: Новогодний бал в ползунках. Малышей ждут на настоящем новогоднем балу для самых маленьких зрителей от шести месяцев до трех лет. Праздничная программа состоит из двух частей: музыкального спектакля «Девочка-Снегурочка» с участием солистов филармонии (фортепиано — Ирина Головина, балалайка — Валерий Останин, солисты детской хореографической студии Государственного ансамбля танца «Урал») и бала в фойе с танцами, играми, хороводами вокруг ёлки, сюрпризами и новогодним волшебством.

· Музыка подобрана с учётом возраста юных слушателей, чтобы они не уставали, чувствовали себя прекрасно и комфортно. Слушание произведений сопровождается движением хлопками, притопами, несложными упражнениями с ленточками, мишурой, ложками, бубенцами.

Скоро-скоро Новый год!

С 23 декабря

Купеческий двор, ресторан: вот уже второй год подряд организаторы Ёлок создают благотворительные приемы в традициях дореволюционной России, когда в дворянских домах было принято перед Рождеством приглашать, дарить подарки, развлекать и угощать сладостями окрестную детвору.

· И в наши дни есть детки, для которых даже общение с новыми людьми — настоящий праздник, поэтому часть средств, вырученных на «Ёлках Графини», идет на организацию спектакля и подарки для детей Кусинского детского дома, а каждый гость приемов в Челябинске не только вносит свою частичку в это новогоднее чудо, но и сам переносится в настоящую сказку.

Скоро-скоро Новый год!

24 декабря 11-00

WorldTradeCenterChelyabinsk, конгрессно-выставочный холл: на одной площадке соберутся молодые и уже состоявшиеся российские дизайнеры, мастера народного ремесла, создатели креативных проектов, музыканты, все творческие люди и ценители. На этом маркете лето продолжается даже зимой.

Скоро-скоро Новый год!

Екатеринбург

С 22 декабря

Театр оперы и балета: Рождественский концерт. Традиционный Рождественский концерт в Екатеринбургской опере на этот раз посвящен классической венской оперетте. В основе действия – перипетии «Летучей мыши» Иоганна Штрауса-младшего, и апогеем спектакля станет Бал у князя Орловского.

· Компанию королю вальсов составит король оперетты – Имре Кальман: в программу вошли лучшие номера из «Принцессы цирка», «Мистера Икс» и «Марицы». Кроме того, на предстоящем балу дебютирует петербургский хореограф Антон Пимонов, в нынешнем сезоне присоединившийся в Екатеринбургскому балету: специально для концерта он готовит новую постановку на музыку Антонина Дворжака.

С 22 декабря

Ельцин центр: выставка «Отоваренная мечтой». Предновогодняя суета заставляет нас подумать о подарках друзьям, близким и себе любимым. Женская мечта о парфюмерии, мужская о машинах, общая о новой квартире; пылесосы, продукты – это то, о чем мы прежде всего думаем перед праздником.

· «Отоваренная мечта» — экскурс и исследование взаимоотношений дефицита и рекламы в нашей стране с начала 1920-х до середины 1990-х годов.

На выставке представлены фотографии, отражающие то, как менялось время в СССР с начала и до конца 20 века. Их авторы — классики российской фотографии, такие как Александр Родченко, Аркадий Шайхет, Борис Игнатович, Всеволод Тарасевич, Дмитрий Бальтерманц, Виктор Ахломов и многие другие.

Скоро-скоро Новый год!

С 22 декабря

Аква-парк «Лимпопо»: В новогодней программе:

· Квесты

· Подарки взрослым и детям

· Встреча с Дедом Морозом

· Пенная вечеринка

· WELCOME Сильвер Шоу

· Номер синхронисток

· Воздушные гимнастки

· Акробаты

· Театр на льду

· Шоу мыльных пузырей

Скоро-скоро Новый год!

С 23 декабря

ЭКСПО: «Космоёлка». Самый большой новогодний парк на Урале. Бесплатный вход и развлечения для детей и взрослых:

· Музей Космонавтики

· Представление под ёлкой (хороводы с космическими героями и Дедом Морозом, конкурсы и подарки от партнёров)

Скоро-скоро Новый год!

С 23 декабря

Детская филармония: «Лес новогодних чудес». Лесной Гном - хранитель волшебного зонтика, с помощью которого можно изменить время года – превратить зиму в лето, осень в весну. Но зонтик таинственно исчез. И случилось невероятное – вместо нового года наступило жаркое лето. А это значить, что новый год не наступит и Дед Мороз не сможет прийти к ребятам на праздник. Отыскать зонтик, проучить хитрую Сороку и вернуть зиму Гному помогут лесные зверушки Лисичка и Ёжик. Вместе с ребятами они будут веселиться у новогодней ёлки.

· Продолжительность представления: 40 минут; Наполняемость – 25 детей.

Скоро-скоро Новый год!

24 декабря 10-00

Шоппинг-молл «Карнавал»: экстремальные зимние соревнования по картингу: KART-START! Покрытие- асфальт\снег

Прокатные карты предоставляются (6,5 ЛС), покрышки- липа

Для всех участников- бесплатный чай/кофе, печеньки.

Вход для зрителей свободный.

Экипировка (шлема и перчатки) выдаются, можно брать свою экипировку.

· Собираем 2 группы.

Заезды проводятся по олимпийской системе, на вылет.

Стартовая решетка составляется исходя из весовой категории участников.

Скоро-скоро Новый год!

 Александра Лебедева

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