Скоро-скоро Новый год!

Чувствуете, в воздухе витает еловый и мандариновый запахи Нового года? Нет?! Тогда бегом на поиски новогоднего настроения! Афиша самых интересных событий Озёрска, Челябинска и Екатеринбурга!

Озёрск

22, 23 и 24 декабря

ГК Егоза: будут работать трасса "Спортивная" и основной подъемник до 8-ой опоры.

А также - подъемники для начинающих, прокат, кафе и ТЮБИНГ!

Возможна аренда мангальных зон.

22 декабря 17-00

Стадион «Труд»: на праздник, посвященный открытию городского катка на стадионе «Труд».

Программа рассчитана на участников разного возраста, особенно интересно смогут провести время на свежем воздухе родители с детьми.

23 декабря 10-30

Бильярдный клуб Баскервиль: Кубок города по «Пирамиде комбинированной».

24 декабря 10-30

Бильярдный клуб Баскервиль: турнир «Пирамида свободная» для участников групп.

23 декабря 11-00

Театр кукол «Золотой петушок»: «Госпожа Метелица»

24 декабря 11-00

Театр кукол «Золотой петушок»: «Серая шейка».

23 декабря 15-00

ДК «Строитель»: мы будем учится вязать (и свяжем!) популярную в интернете модель сумочки "Зефирка-лайт". На мастер-кассах мы:

- предоставляем все материалы и инструменты (цвет пряжи можно выбрать заранее из более чем 40 оттенков),

- обучаем основам вязания крючком, которые вы можете развить в дальнейшем,

- вяжем заявленную вещь, т.е. вы уходите с обновкой,

- пьём чай и болтаем.

Предварительная запись обязательная. Орг.взнос 950 рублей.

24 декабря 14-30

Кск «Лидер»: открытый Кубок ОГО по волейболу среди женских команд. Финал!

24 декабря 10-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: музыкальная сказка «Иван да Марья» (5+)

24 декабря 13-00

Хоккейный корт стадиона "Труд"

Приглашаем всех болельщиков на домашний матч в рамках чемпионата Челябинской области по хоккею с шайбой. ХК "Маяк-Гранит" встречается с ХК "Метеор-Сигна" (г. Челябинск).

24 декабря 15-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: отчётный концерт «Леанель».

24 декабря 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «А была ли певица?». Сразу после спектакля состоится празднование пятилетнего юбилея экспериментальной площадки "Мастерская"!

П.Татыш

23 декабря 13-00

ДК им.Пушкина: праздничный концерт, посвящённый Дню спасателя.

23 декабря 16-00

ДК им.Пушкина: новогодний карнавал «Снежинка и звездочёт».

П.Новогорный

22 декабря 17-30

ДК «Энергетик»: праздничный вечер, посвящённый Дню энергетика.

Челябинск:

До 7 января

Выставочный зал Челябинского отделения Союза художников России: Персональная выставка семьи Левшич Николая, Галины и Артема, под названием «Семейный альбом». Эта удивительная история нашего родного края Челябинской области в картинах, ее экология, экономика, социальные отношения, нарисованы простые труженики и волевые люди, друзья, родственники, но и исторические, религиозные и легендарные персонажи, связанные с большой и малой родиной: История пугачевского восстания, гражданской войны, великой отечественной войны, история золотодобычи в Челябинской области, сказы и легенды Южного Урала.

22 декабря 18-00

Библиотека им.А.С.Пушкина: встреча челябинского сообщества «Кино-Новый год»

· Приглашают всех желающих отпраздновать Новый год и посмотреть, кто что снял в Челябинске в 2017!

· На встрече вы увидите фильмы молодых уральских режиссеров и видеоролики известных продакшн-студий, киностудий и киношкол. Работы представят сами авторы.

23 декабря 17-00

ЮУрГУ, корпус «Сигма»: Курилка Гутенберга — это некоммерческий образовательный проект. Цель проекта — популяризация знаний в обществе.

· Как говорит о науке доступным и нескучным языком?

Проект "Курилка Гутенберга" успешно реализует миссию доступного просвещения и делает это в увлекательном формате.

3 лекции по 30 минут из уст молодых ученых.

· В эту субботу представится возможность узнать все о радиации и радиофобии (боязни радиоактивного излучения), побывать в будущем больших городов - агломераций и выяснить, почему одни много покупают, а другие мало продают.

С 22 декабря

Зал камерной и органной музыки: Новогодний бал в ползунках. Малышей ждут на настоящем новогоднем балу для самых маленьких зрителей от шести месяцев до трех лет. Праздничная программа состоит из двух частей: музыкального спектакля «Девочка-Снегурочка» с участием солистов филармонии (фортепиано — Ирина Головина, балалайка — Валерий Останин, солисты детской хореографической студии Государственного ансамбля танца «Урал») и бала в фойе с танцами, играми, хороводами вокруг ёлки, сюрпризами и новогодним волшебством.

· Музыка подобрана с учётом возраста юных слушателей, чтобы они не уставали, чувствовали себя прекрасно и комфортно. Слушание произведений сопровождается движением хлопками, притопами, несложными упражнениями с ленточками, мишурой, ложками, бубенцами.

С 23 декабря

Купеческий двор, ресторан: вот уже второй год подряд организаторы Ёлок создают благотворительные приемы в традициях дореволюционной России, когда в дворянских домах было принято перед Рождеством приглашать, дарить подарки, развлекать и угощать сладостями окрестную детвору.

· И в наши дни есть детки, для которых даже общение с новыми людьми — настоящий праздник, поэтому часть средств, вырученных на «Ёлках Графини», идет на организацию спектакля и подарки для детей Кусинского детского дома, а каждый гость приемов в Челябинске не только вносит свою частичку в это новогоднее чудо, но и сам переносится в настоящую сказку.

24 декабря 11-00

WorldTradeCenterChelyabinsk, конгрессно-выставочный холл: на одной площадке соберутся молодые и уже состоявшиеся российские дизайнеры, мастера народного ремесла, создатели креативных проектов, музыканты, все творческие люди и ценители. На этом маркете лето продолжается даже зимой.

Екатеринбург

С 22 декабря

Театр оперы и балета: Рождественский концерт. Традиционный Рождественский концерт в Екатеринбургской опере на этот раз посвящен классической венской оперетте. В основе действия – перипетии «Летучей мыши» Иоганна Штрауса-младшего, и апогеем спектакля станет Бал у князя Орловского.

· Компанию королю вальсов составит король оперетты – Имре Кальман: в программу вошли лучшие номера из «Принцессы цирка», «Мистера Икс» и «Марицы». Кроме того, на предстоящем балу дебютирует петербургский хореограф Антон Пимонов, в нынешнем сезоне присоединившийся в Екатеринбургскому балету: специально для концерта он готовит новую постановку на музыку Антонина Дворжака.

С 22 декабря

Ельцин центр: выставка «Отоваренная мечтой». Предновогодняя суета заставляет нас подумать о подарках друзьям, близким и себе любимым. Женская мечта о парфюмерии, мужская о машинах, общая о новой квартире; пылесосы, продукты – это то, о чем мы прежде всего думаем перед праздником.

· «Отоваренная мечта» — экскурс и исследование взаимоотношений дефицита и рекламы в нашей стране с начала 1920-х до середины 1990-х годов.

На выставке представлены фотографии, отражающие то, как менялось время в СССР с начала и до конца 20 века. Их авторы — классики российской фотографии, такие как Александр Родченко, Аркадий Шайхет, Борис Игнатович, Всеволод Тарасевич, Дмитрий Бальтерманц, Виктор Ахломов и многие другие.

С 22 декабря

Аква-парк «Лимпопо»: В новогодней программе:

· Квесты

· Подарки взрослым и детям

· Встреча с Дедом Морозом

· Пенная вечеринка

· WELCOME Сильвер Шоу

· Номер синхронисток

· Воздушные гимнастки

· Акробаты

· Театр на льду

· Шоу мыльных пузырей

С 23 декабря

ЭКСПО: «Космоёлка». Самый большой новогодний парк на Урале. Бесплатный вход и развлечения для детей и взрослых:

· Музей Космонавтики

· Представление под ёлкой (хороводы с космическими героями и Дедом Морозом, конкурсы и подарки от партнёров)

С 23 декабря

Детская филармония: «Лес новогодних чудес». Лесной Гном - хранитель волшебного зонтика, с помощью которого можно изменить время года – превратить зиму в лето, осень в весну. Но зонтик таинственно исчез. И случилось невероятное – вместо нового года наступило жаркое лето. А это значить, что новый год не наступит и Дед Мороз не сможет прийти к ребятам на праздник. Отыскать зонтик, проучить хитрую Сороку и вернуть зиму Гному помогут лесные зверушки Лисичка и Ёжик. Вместе с ребятами они будут веселиться у новогодней ёлки.

· Продолжительность представления: 40 минут; Наполняемость – 25 детей.

24 декабря 10-00

Шоппинг-молл «Карнавал»: экстремальные зимние соревнования по картингу: KART-START! Покрытие- асфальт\снег

Прокатные карты предоставляются (6,5 ЛС), покрышки- липа

Для всех участников- бесплатный чай/кофе, печеньки.

Вход для зрителей свободный.

Экипировка (шлема и перчатки) выдаются, можно брать свою экипировку.

· Собираем 2 группы.

Заезды проводятся по олимпийской системе, на вылет.

Стартовая решетка составляется исходя из весовой категории участников.

Александра Лебедева