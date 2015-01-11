Скоро-скоро Новый год!

Чувствуете, в воздухе витает еловый и мандариновый запахи Нового года? Нет?! Тогда бегом на поиски новогоднего настроения! Афиша самых интересных событий Озёрска, Челябинска и Екатеринбурга!
Озёрск
22, 23 и 24 декабря
ГК Егоза: будут работать трасса "Спортивная" и основной подъемник до 8-ой опоры.
А также - подъемники для начинающих, прокат, кафе и ТЮБИНГ!
Возможна аренда мангальных зон.
22 декабря 17-00
Стадион «Труд»: на праздник, посвященный открытию городского катка на стадионе «Труд».
Программа рассчитана на участников разного возраста, особенно интересно смогут провести время на свежем воздухе родители с детьми.
23 декабря 10-30
Бильярдный клуб Баскервиль: Кубок города по «Пирамиде комбинированной».
24 декабря 10-30
Бильярдный клуб Баскервиль: турнир «Пирамида свободная» для участников групп.
23 декабря 11-00
Театр кукол «Золотой петушок»: «Госпожа Метелица»
24 декабря 11-00
Театр кукол «Золотой петушок»: «Серая шейка».
23 декабря 15-00
ДК «Строитель»: мы будем учится вязать (и свяжем!) популярную в интернете модель сумочки "Зефирка-лайт". На мастер-кассах мы:
- предоставляем все материалы и инструменты (цвет пряжи можно выбрать заранее из более чем 40 оттенков),
- обучаем основам вязания крючком, которые вы можете развить в дальнейшем,
- вяжем заявленную вещь, т.е. вы уходите с обновкой,
- пьём чай и болтаем.
Предварительная запись обязательная. Орг.взнос 950 рублей.
24 декабря 14-30
Кск «Лидер»: открытый Кубок ОГО по волейболу среди женских команд. Финал!
24 декабря 10-00
Театр драмы и комедии «Наш дом»: музыкальная сказка «Иван да Марья» (5+)
24 декабря 13-00
Хоккейный корт стадиона "Труд"
Приглашаем всех болельщиков на домашний матч в рамках чемпионата Челябинской области по хоккею с шайбой. ХК "Маяк-Гранит" встречается с ХК "Метеор-Сигна" (г. Челябинск).
24 декабря 15-00
Театр драмы и комедии «Наш дом»: отчётный концерт «Леанель».
24 декабря 18-30
Театр драмы и комедии «Наш дом»: «А была ли певица?». Сразу после спектакля состоится празднование пятилетнего юбилея экспериментальной площадки "Мастерская"!
П.Татыш
23 декабря 13-00
ДК им.Пушкина: праздничный концерт, посвящённый Дню спасателя.
23 декабря 16-00
ДК им.Пушкина: новогодний карнавал «Снежинка и звездочёт».
П.Новогорный
22 декабря 17-30
ДК «Энергетик»: праздничный вечер, посвящённый Дню энергетика.
Челябинск:
До 7 января
Выставочный зал Челябинского отделения Союза художников России: Персональная выставка семьи Левшич Николая, Галины и Артема, под названием «Семейный альбом». Эта удивительная история нашего родного края Челябинской области в картинах, ее экология, экономика, социальные отношения, нарисованы простые труженики и волевые люди, друзья, родственники, но и исторические, религиозные и легендарные персонажи, связанные с большой и малой родиной: История пугачевского восстания, гражданской войны, великой отечественной войны, история золотодобычи в Челябинской области, сказы и легенды Южного Урала.
22 декабря 18-00
Библиотека им.А.С.Пушкина: встреча челябинского сообщества «Кино-Новый год»
· Приглашают всех желающих отпраздновать Новый год и посмотреть, кто что снял в Челябинске в 2017!
· На встрече вы увидите фильмы молодых уральских режиссеров и видеоролики известных продакшн-студий, киностудий и киношкол. Работы представят сами авторы.
23 декабря 17-00
ЮУрГУ, корпус «Сигма»: Курилка Гутенберга — это некоммерческий образовательный проект. Цель проекта — популяризация знаний в обществе.
· Как говорит о науке доступным и нескучным языком?
Проект "Курилка Гутенберга" успешно реализует миссию доступного просвещения и делает это в увлекательном формате.
3 лекции по 30 минут из уст молодых ученых.
· В эту субботу представится возможность узнать все о радиации и радиофобии (боязни радиоактивного излучения), побывать в будущем больших городов - агломераций и выяснить, почему одни много покупают, а другие мало продают.
С 22 декабря
Зал камерной и органной музыки: Новогодний бал в ползунках. Малышей ждут на настоящем новогоднем балу для самых маленьких зрителей от шести месяцев до трех лет. Праздничная программа состоит из двух частей: музыкального спектакля «Девочка-Снегурочка» с участием солистов филармонии (фортепиано — Ирина Головина, балалайка — Валерий Останин, солисты детской хореографической студии Государственного ансамбля танца «Урал») и бала в фойе с танцами, играми, хороводами вокруг ёлки, сюрпризами и новогодним волшебством.
· Музыка подобрана с учётом возраста юных слушателей, чтобы они не уставали, чувствовали себя прекрасно и комфортно. Слушание произведений сопровождается движением хлопками, притопами, несложными упражнениями с ленточками, мишурой, ложками, бубенцами.
С 23 декабря
Купеческий двор, ресторан: вот уже второй год подряд организаторы Ёлок создают благотворительные приемы в традициях дореволюционной России, когда в дворянских домах было принято перед Рождеством приглашать, дарить подарки, развлекать и угощать сладостями окрестную детвору.
· И в наши дни есть детки, для которых даже общение с новыми людьми — настоящий праздник, поэтому часть средств, вырученных на «Ёлках Графини», идет на организацию спектакля и подарки для детей Кусинского детского дома, а каждый гость приемов в Челябинске не только вносит свою частичку в это новогоднее чудо, но и сам переносится в настоящую сказку.
24 декабря 11-00
WorldTradeCenterChelyabinsk, конгрессно-выставочный холл: на одной площадке соберутся молодые и уже состоявшиеся российские дизайнеры, мастера народного ремесла, создатели креативных проектов, музыканты, все творческие люди и ценители. На этом маркете лето продолжается даже зимой.
Екатеринбург
С 22 декабря
Театр оперы и балета: Рождественский концерт. Традиционный Рождественский концерт в Екатеринбургской опере на этот раз посвящен классической венской оперетте. В основе действия – перипетии «Летучей мыши» Иоганна Штрауса-младшего, и апогеем спектакля станет Бал у князя Орловского.
· Компанию королю вальсов составит король оперетты – Имре Кальман: в программу вошли лучшие номера из «Принцессы цирка», «Мистера Икс» и «Марицы». Кроме того, на предстоящем балу дебютирует петербургский хореограф Антон Пимонов, в нынешнем сезоне присоединившийся в Екатеринбургскому балету: специально для концерта он готовит новую постановку на музыку Антонина Дворжака.
С 22 декабря
Ельцин центр: выставка «Отоваренная мечтой». Предновогодняя суета заставляет нас подумать о подарках друзьям, близким и себе любимым. Женская мечта о парфюмерии, мужская о машинах, общая о новой квартире; пылесосы, продукты – это то, о чем мы прежде всего думаем перед праздником.
· «Отоваренная мечта» — экскурс и исследование взаимоотношений дефицита и рекламы в нашей стране с начала 1920-х до середины 1990-х годов.
На выставке представлены фотографии, отражающие то, как менялось время в СССР с начала и до конца 20 века. Их авторы — классики российской фотографии, такие как Александр Родченко, Аркадий Шайхет, Борис Игнатович, Всеволод Тарасевич, Дмитрий Бальтерманц, Виктор Ахломов и многие другие.
С 22 декабря
Аква-парк «Лимпопо»: В новогодней программе:
· Квесты
· Подарки взрослым и детям
· Встреча с Дедом Морозом
· Пенная вечеринка
· WELCOME Сильвер Шоу
· Номер синхронисток
· Воздушные гимнастки
· Акробаты
· Театр на льду
· Шоу мыльных пузырей
С 23 декабря
ЭКСПО: «Космоёлка». Самый большой новогодний парк на Урале. Бесплатный вход и развлечения для детей и взрослых:
· Музей Космонавтики
· Представление под ёлкой (хороводы с космическими героями и Дедом Морозом, конкурсы и подарки от партнёров)
С 23 декабря
Детская филармония: «Лес новогодних чудес». Лесной Гном - хранитель волшебного зонтика, с помощью которого можно изменить время года – превратить зиму в лето, осень в весну. Но зонтик таинственно исчез. И случилось невероятное – вместо нового года наступило жаркое лето. А это значить, что новый год не наступит и Дед Мороз не сможет прийти к ребятам на праздник. Отыскать зонтик, проучить хитрую Сороку и вернуть зиму Гному помогут лесные зверушки Лисичка и Ёжик. Вместе с ребятами они будут веселиться у новогодней ёлки.
· Продолжительность представления: 40 минут; Наполняемость – 25 детей.
24 декабря 10-00
Шоппинг-молл «Карнавал»: экстремальные зимние соревнования по картингу: KART-START! Покрытие- асфальт\снег
Прокатные карты предоставляются (6,5 ЛС), покрышки- липа
Для всех участников- бесплатный чай/кофе, печеньки.
Вход для зрителей свободный.
Экипировка (шлема и перчатки) выдаются, можно брать свою экипировку.
· Собираем 2 группы.
Заезды проводятся по олимпийской системе, на вылет.
Стартовая решетка составляется исходя из весовой категории участников.
Александра Лебедева