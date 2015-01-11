В канун Нового года южноуральцы смогут получить загранпаспорта с 30-процентной скидкой

В канун Нового года южноуральцы смогут поменять паспорт, получить «заграник», а также сделать регистрацию с 30-процентной скидкой – такую акцию в последние рабочие дни года организовало Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Те, кто не успеет обратиться в профильное ведомство до конца следующей недели, могут отправить заявление через портал госуслуг. Именно в этом случае южноуральцы смогут воспользоваться 30-процентной скидной на оплату госпошлины и получить документы сразу после новогодних праздников.

Что можно сделать:

- оформить заграничный паспорт сроком действия 5 и 10 лет;

- заменить паспорт гражданина Российской Федерации;

- поставить на регистрационный учет граждан Российской Федерации;

- получить адресно-справочную информацию;

- получить приглашения на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства.

В 2017 году более 140 тыс. зарегистрированных пользователей Единого портала воспользовались государственными услугами в сфере миграции.

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